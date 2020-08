No habrá PCR masivos en Valencia: el alcalde Ribó rechaza la propuesta del PP

Lejos de batirse en retirada, el COVID-19 continúa avanzando y creciendo por la Comunidad Valenciana, aunque, de momento, a un ritmo sensiblemente menor que en otras zonas del país, como, por ejemplo, Aragón y la Comunidad de Madrid. De acuerdo con la última actualización de la Conselleria de Sanidad, los nuevos casos de coronavirus durante las últimas horas han sido 288, de los cuales 202 se localizan únicamente en la provincia de Valencia. Con todo, la ciudad de Valencia no logra zafarse del incremento generalizado de casos de COVID-19 en el territorio valenciano y se convierte en uno de los municipios con un mayor número de casos con hasta siete nuevos rebrotes de coronavirus declarados durante las últimas horas.

Se trata de una serie de cifras que, tal y como ha explicado esta misma mañana el alcalde de Valencia, hacen que “la preocupación aumente”. “Yo he visto los datos de hoy. El número de brotes ha aumentado y, por tanto, la preocupación aumenta”, ha destacado Joan Ribó. El PP de Valencia, principal fuerza de la oposición municipal, propone como posible solución para atajar los últimos números de la pandemia de COVID-19 a nivel valenciano la realización de tests PCR masivos al conjunto de la población de la capital valenciana; el objetivo de esta medida sería detectar precozmente casos de coronavirus en la ciudad y, además, conocer más detalladamente el porcentaje actual de la población del cap i casal se encuentra inmunizada. “Lo que no haremos es lo que pide la oposición de hacer tests a los 800.000 habitantes”, ha zanjado contundentemente el alcalde Ribó. “Sencillamente, porque no tiene sentido hacer hoy una foto que mañana puede cambiar”, ha opinado el líder del Consistorio valenciano.