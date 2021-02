Valencia: ¿habrá clases en Fallas, sí o no?

"No aceptaremos ninguna modificación del calendario escolar que comporte más presión laboral al profesorado". Así de contundente se ha mostrado el Sindicat de treballadors i treballadores de l'ensenyament del País Valencià STEPVdespués de que el President de la Generalitat, Ximo Puig recomendara los Ayuntamientos que los días festivos en el ámbito municipal sean considerados lectivos para no favorecer ningún tipo de celebración, en relación a las Fallas en Valencia.

Desde el sindicato han defendido que mantener "a raya el incremento de contagios no puede suponer una nueva sobrecarga de trabajo para el profesorado". Al respecto, la organización sindical ha defendido que "tanto el Consejo Escolar Municipal de València como el de Castelló ya abordaron esta cuestión hace poco más de un mes" y que "ambos acordaron mantener los tres días no lectivos en Fallas y Magdalena como estaban previstos", ha recordado en un comunicado.

El sindicato considera que "no es de recibido cargar con esta responsabilidad los municipios, y más cuando ya lo han decidido". Sin embargo el Consejo EScolar en Castellón ha convocado una reunión urgente para el lunes y valorar de nuevo la medida a raíz de la recomendación de la Generalitat.

Desde STEPV recuerdan al Consell que "también tiene responsabilidades en el calendario escolar, sobre los periodos no lectivos de Navidad o de Pascua, por ejemplo".

"En Navidad, cuando todos los expertos estaban poniendo el grito de alerta sobre el posible incremento de contagios, no se tomó ninguna medida respecto al calendario escolar. Desconocemos si tiene previsto tomar alguna medida respecto al periodo no lectivo de Pascua, pero desde STEPV advertimos que tanto el profesorado como el alumnado necesita periodos de descanso y, por lo tanto, no aceptaremos ninguna modificación del calendario escolar que comporto más presión laboral al profesorado", ha advertido.

Reuniones con Sanidad

La consellera Ana Barceló tiene previsto reunirse con los ayuntamientos de Castelló y València para marcar las "líneas rojas sanitarias" que se deben respetar durante los días en que se celebraría la Magdalena y las Fallas.

Para Barceló, es "necesario" que ambas administraciones mantengan "una coordinación para poder evitar cualquier situación que entendamos que no es compatible con el momento que estamos viviendo y con las restricciones y resoluciones que se dicten".