Guía sobre la puesta en marcha del pasaporte Covid en la Comunitat Valenciana

La exigencia del pasaporte covid para acceder a determinados establecimientos entra esta medianoche en vigor esta medianoche en la Comunitat Valenciana, tras su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat, y tiene las siguientes características:

Qué es:

- Es un documento que certifica que se ha recibido la vacunación completa contra la covid, o que se ha superado la enfermedad en los últimos seis meses, o que se tiene una prueba diagnóstica negativa (PCR en las últimas 72 horas o test de antígenos de 48 horas).

- Se puede descargar en el móvil desde la página web de la Conselleria de Sanidad, o imprimirlo, o solicitarlo en el centro de salud.

- Hay que mostrarlo -en papel o en el móvil- junto a la identificación personal (DNI o pasaporte) en los locales que están obligados a pedirlo, que colocarán en la entrada en una zona visible un cartel que informe de que se requiere el pasaporte para acceder y de que no conservarán los datos personales.

- Los locales comprobarán si el certificado presentado es válido escaneando el código QR mediante una aplicación gratuita (CovidCheck.Iu), y si los datos personales del certificado coinciden con el documento de identificación de la persona.

