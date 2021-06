La Guardia Civil vuelve a inspeccionar el pozo donde encontró a Wafaa

La Guardia Civil ha iniciado esta mañana un nuevo examen del pozo situado en una finca de Carcaixent (Valencia) en el que encontró el cuerpo de la joven Wafaa Sebbahe el pasado 17 de junio, en busca de nuevos indicios que aportar a la causa, que se centra ya en contra del asesino confeso, David S.O.



El acusado, que está en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde el pasado día 19, no ha acompañado a los agentes, quienes han empezado el examen en torno a las 9 de la mañana.



David S.O. permanece en la prisión de Picassent (Valencia) y sometido a un control especial por parte de los funcionarios, además de encontrarse en cuarentena como medida preventiva del contagio de coronavirus.



La finca de Carcaixent permanece controlada por una patrulla mientras que, dentro del pozo, de varias decenas de metros de profundidad, unidades del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), los buzos de la Guardia Civil, y de los Grupos de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM), participan en el drenado en busca de cualquier indicio que pueda sumarse al acopio de pruebas que aportarán a la indagación judicial.



A ellos se suman el letrado del juzgado y agentes de paisano, presumiblemente pertenecientes a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que ha liderado la investigación que culminó con la confesión por parte del acusado, quien condujo a los investigadores al pozo situado en la citada finca.



David S.O. ya figuraba, antes de su confesión, en el sistema VioGen de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género del Ministerio del Interior debido a varias denuncias por agresiones y amenazas graves de este tipo. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, confirmó hace días que la investigación apunta a que el detenido acosaba a la joven porque ella no quería mantener una relación con él.