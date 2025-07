¿Guardas los medicamentos en la cocina? Tu farmacéutico te explica por qué no deberías hacerlo

El verano transforma nuestros hábitos: suben las temperaturas, salimos más, cambiamos nuestras rutinas y, sin querer, podemos descuidar aspectos fundamentales de nuestra salud. Por eso, en esta nueva edición de Colegiados en COPE Más Valencia, hemos querido poner el foco en la figura del farmacéutico, ese profesional cercano que no solo dispensa medicamentos, sino que también previene, asesora y acompaña a los ciudadanos.

En este espacio hablamos con Cristina Prieto, responsable del departamento de formación del Colegio de Farmacéuticos de Valencia (MICOF), para conocer los principales consejos de salud para este verano y las campañas sociales que impulsa el colegio profesional en estas fechas clave.

Medicamentos y calor: una combinación peligrosa si no se manipulan bien

Uno de los primeros temas que abordamos fue la conservación de los medicamentos. "Generalmente deben guardarse en un lugar fresco, seco y alejado de la luz directa. Nada de cocinas ni baños, que es donde más cambia la temperatura y la humedad", alertó Cristina. Algo tan habitual como dejar una caja de paracetamol sobre la encimera puede arruinar su eficacia si lo hacemos bajo estas condiciones.

¿Y qué pasa durante los desplazamientos vacacionales? Cristina lo tiene claro: "Si nos llevamos medicamentos que necesitan frío, como algunos colirios o insulinas, hay que evitar guardarlos en la puerta de la nevera o junto al congelador. Esas zonas no son estables y pueden estropearlos". Una neverita portátil y revisar las instrucciones concretas del medicamento pueden evitarnos un susto.

Momento de la entrevista

Medicamentos y sol: más riesgos de los que imaginamos

Otro gran enemigo silencioso en verano son las reacciones fotosensibles. Cristina distingue entre medicamentos fotosensibles (que se degradan con la luz) y fotosensibilizantes (que nos pueden provocar erupciones o alergias al tomar el sol).

"Hay medicamentos muy habituales como el ibuprofeno, algunos antibióticos, antihistamínicos o anticonceptivos orales que pueden provocar estas reacciones si no se usa protección solar", explica. Por eso, desde el MICOF se insiste en el uso de fotoprotectores de al menos factor 50, evitar las horas de más radiación y recurrir a sombreros amplios o prendas largas si vamos a exponernos.

El farmacéutico como agente social: campañas contra la violencia de género y la soledad

Más allá del consejo sanitario, las farmacias son espacios de confianza donde se desarrollan campañas sociales de gran impacto. Desde 2004, el MICOF colabora activamente en la lucha contra la violencia de género. Una de sus iniciativas más destacadas es la impresión del teléfono de atención a víctimas en los tickets de compra. "Además, lanzamos campañas como 'Déjanos cuidarte', con vídeos que explican cómo la farmacia puede ser un refugio seguro", apunta Cristina.

En paralelo, el colegio también impulsa un programa contra la soledad no deseada, especialmente entre mayores. "Una de cada cinco personas en España sufre este tipo de soledad", recuerda Cristina. Desde las farmacias adheridas se detectan posibles casos mediante entrevistas o cuestionarios, y se organizan talleres de educación sanitaria para reforzar vínculos y promover la autonomía.

Cómo colaborar: el valor del boca a boca y la difusión en redes

Las campañas del MICOF no serían tan efectivas sin la colaboración ciudadana. "Compartir información en redes o hablar de estas iniciativas en el entorno más cercano ayuda muchísimo", señala Cristina, que subraya la importancia de medios como la radio para amplificar el mensaje. "Lo que no se conoce, no se valora. Por eso visibilizar el trabajo del farmacéutico es clave para que la sociedad sepa todo lo que puede esperar de su farmacia de confianza."

Formación continua para un verano más saludable

Aunque el ritmo formativo se reduce en verano, desde el MICOF ya preparan el próximo curso con propuestas adaptadas a las necesidades de los colegiados y la ciudadanía. "En el Centro de Información del Medicamento detectamos rápidamente sobre qué temas hay más dudas y lanzamos formaciones específicas", explica Cristina, destacando así la capacidad de respuesta ágil del colegio.

Entre los proyectos en marcha este verano destacan la campaña “Frente al calor extremo, tu farmacia te cuida”, que ofrece información y alertas sobre olas de calor, o la séptima campaña de fotoprotección para pacientes con lupus, que les permite acceder a protectores solares de calidad a un precio simbólico gracias a acuerdos con laboratorios y asociaciones.

Consejos finales para disfrutar del verano sin riesgos

En la recta final de la entrevista, Cristina lanza un mensaje claro: "El calor altera nuestras rutinas, y eso afecta a nuestra salud. Es fácil olvidarse de una pastilla o no tomársela como toca, pero eso puede tener consecuencias. Por eso recomendamos visitar al farmacéutico de confianza ante cualquier duda".

Además, insiste en la importancia de la hidratación (aunque no tengamos sed) y en evitar la exposición al sol en las horas más críticas. "Desconectar está bien, pero sin perder los buenos hábitos", concluye con una sonrisa.

En definitiva, este verano tu farmacia está más cerca que nunca de ti. Y no solo para venderte medicamentos. También para protegerte, escucharte y acompañarte cuando más lo necesitas.