Grezzi llevará a cabo un anteproyecto para estudiar la viabilidad de soterrar la Ronda Norte en Benimaclet

El Pleno del Ayuntamiento aprobará mañana la cuarta modificación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito del Presupuesto Municipal de 2021 que supondrá una inyección económica de 215.000 euros para la Concejalía de Movilidad Sostenible. Con esta partida, esta delegación impulsará cuatro proyectos destinados a mejorar la mobilidad de los ciudadanos y la accesibilidad de la ciudad”, según ha resaltado el concejal Giuseppe Grezzi.

Los otros tres proyectos que se activan con este montante son: la ejecución de seis ejes peatonales para interconectar los barrios y los principales equipamientos de la ciudad, la construcción de un carril bici unidireccional en Tres Forques, y el posible soterramiento de parte de la Ronda Norte para conectar la ciudad de València, a la altura de Benimaclet, con la huerta protegida. “Se trata de un estudio para fijar criterios técnicos y económicos de esa intervención, y después ya vendría la licitación de la redacción del proyecto si es viable”, ha aclarado el edil en relación al mencionado soterramiento.

Para este proyecto se dedicarán 15.000 euros para la ejecución de otro estudio informativo o anteproyecto de una propuesta ciudadana de soterramiento de parte de la Ronda Norte para conectar la ciudad de València, a la altura de Benimaclet, con la Huerta Protegida “mediante una alternativa de transición más ecológica y amable entre ambos espacios”. “Se trata de estudiar la viabilidad para analizar cuáles serían las características constructivas necesarias de este soterramiento y a cuánto dinero podría ascender el coste de la actuación, que a priori afectaría al tramo de la circunvalación que va desde la rotonda de la Torre de Miramar hasta la rotonda de entrada a Alboraya”.

Por su parte, desde el PSPV plantean que en València no puede haber “barrios de primera y de segunda” y ha defendido la necesidad de ofrecer soluciones globales que abarquen tanto al norte como al sur de la ciudad. Sanjuán ha valorado de esta manera la propuesta que contempla la posibilidad de soterrar exclusivamente el tramo de la Ronda Norte comprendido entre la Torre Miramar y el acceso a Alboraia.

El portavoz de los socialistas en València ciudad y concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuán afirma que “La solución que demos a la Ronda Norte tiene que ser una solución conjunta. No puede ser una solución que sólo afecte a un barrio y dejar fuera a otros que son exactamente igual de importantes como Torrefiel, Orriols o Benicalap, que no son barrios de segunda. No podemos tener un planteamiento elitista y hablar solamente de los debates urbanísticos que están de moda y excluir a la mayoría”.

El portavoz de los socialistas, además, ha instado a no centrar el debate sobre las infraestructuras viarias exclusivamente sobre una zona sino a ofrecer soluciones globales.