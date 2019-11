Grezzi: "Me gustaría que contestara por qué acepta que terceros hagan unos acuerdos con ella en mi nombre"

"Por qué no me ha llamado. Por qué no lo ha hecho. Me gustaría que contestara por qué acepta que terceros hagan unos acuerdos con ella en mi nombre. Me gustaría que lo explicara", ha señalado Grezzi, que ha indicado que cree que esto es algo que "le ha preguntado el juez" en la causa que hay abierta para investigar este fraude en un juzgado de instrucción de València.

Asimismo, el edil (Compromís) ha apuntado que le hubiera gustado que la exempleada hubiera acudido a la comisión de trabajo que investiga el fraude "para explicarlo".

El presidente de esta compañía se ha pronunciado de este modo durante el receso llevado a cabo en la sesión que esta comisión ha celebrado este miércoles, tras la comparecencia de la responsable del departamento de Finanzas de la entidad y preguntado por si era "difícil" que la extrabajadora le hubiese llamado para comentarle --mientras se estaba produciendo el fraude-- que estaba recibiendo correos a su nombre.

"Eso se tiene que preguntar a la trabajadora. Por qué no me ha llamado", ha respondido Giuseppe Grezzi, que no ha estado presente en la declaración de la responsable de Finanzas de la EMT siendo "fiel al compromiso adquirido" de ausentarse cuando comparezcan en la comisión de trabajo empleados de la compañía o gente con algún tipo de relación con ella.

No obstante, durante el receso ha comparecido ante los medios de comunicación junto a las consejeras de Compromís en la empresa, la edil Lucía Beamud y la asesora Pilar Soriano.

Grezzi ha manifestado que también se pregunta si la forma de proceder de la exempleada ante los correos electrónicos que le enviaban los estafadores "era una cosa que antes de 2015 se hacía", en alusión a la etapa de gobierno del PP.

"Me pregunto si eso se hacía antes y si ella ha aceptado una cosa que antes era normal y que se pensaba que era normal en esta etapa. Me gustaría saber si recibía órdenes por correo electrónico, sin hablar --con el concejal--, para hacer estas operaciones antes de 2015 dentro de la empresa que ahora mismo están prohibidas", ha expuesto.

El presidente de la EMT ha recordado que la compañía ha encargado una auditoría para "averiguar", "ir factura por factura" y "ver qué ha pasado desde 2003" y ha asegurado que se informará del inicio de esta actuación y "también de los resultados" que se obtengan de ella.

Por otro lado, respecto a las críticas hechas por los grupos de la oposición municipal tras la comparecencia de la responsable de Finanzas en cuanto a "falta de personal" en el departamento de Administración de la EMT y "descontrol" cuando se produjo el fraude a finales del verano, Grezzi ha declarado que "aquí no estamos hablando de una trabajadora cualquiera", en alusión a la despedida.

"Era la encargada de controlar, era la jefa de administración. Si no se puede confiar en la jefa de Administración que lleva treinta años en quién podemos confiar para que tenga estas responsabilidades", ha planteado el presidente de la EMT.

"CAPACIDAD Y PROFESIONALIDAD"

Tras ello, ha apuntado que "dice mucho de la empresa el hecho de que en una nueva etapa de gestión, después de 24 años --de un mandato municipal anterior-- se haya mantenido a la gente que llevaba mucho tiempo y que tenía hasta el momento una capacidad y una profesionalidad contrastada".

Asimismo, ha señalado que la directora de Finanzas no tenía acceso a las cuentas de la empresa. "Dentro del organigrama no. El organigrama es claro. Una cosa es la contabilidad, controlar las facturas, y otra la tesorería, cuánto dinero tienes en la cuenta. Eso lo hacen otras personas que no era esta. Según el organigrama hay una serie de funciones que están bien definidas y que tienen diferentes trabajadores. Estaba muy claro", ha comentado.

Igualmente, ha negado que de la comparecencia de la directora de Finanzas se haya desprendido que las claves se cambiaban entre trabajadores en periodos como los vacacionales. "No, no se desprende eso. Si alguno lo ha hecho debe explicar Nunca lo han hecho ni la jefa financiera ni el gerente", ha agregado.

UN SISTEMA QUE NO EXISTÍA

Grezzi ha reiterado que fue su equipo el que introdujo cuando en 2015 llegó a la dirección de la EMT un "procedimiento de firma electrónica mancomunada" para realizar pagos y ha apuntado que la norma era que la jefa de Administración lo preparaba todo para que firmaran superiores. "Es un sistema que pusimos nosotros y que antes no existía. Si se hubiera seguido ese procedimiento no se hubiera producido la estafa", ha dicho.

"Nunca se podría haber hecho lo que se ha hecho. El juez está investigando esta cuestión, mirando a ver quién tiene las responsabilidades. Por un lado, la trabajadora y, por otro, el banco", ha afirmado. "Hay documentos firmados con el banco que indican que no se pueden hacer transferencias a terceros fuera de la empresa con un pdf. Tendrán que explicar todos qué ha pasado", ha añadido.