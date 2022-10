Grezzi anuncia su candidatura para formar parte de la lista electoral de Compromís a las municipales

El concejal de Movilidad Sostenible en el Ayuntamiento de València, Giuseppe Grezzi, ha confirmado hoy que ha presentado su candidatura para estar en la lista electoral de Compromís para las próximas elecciones municipales.

Así lo ha dado a conocer este miércoles por la mañana en un mensaje de Twitter, en el que, con el hashtag #JoambRibo, ha destacado que durante los siete años en los que Compromís ha gobernado en el consistorio han "transformado València para hacerla mejor para todas", pero "aún queda mucho por hacer".

El alcalde de València y miembro de Compromís, Joan Ribó, anunció este martes que había presentado los avales para volver a encabezar la candidatura. Ribó, primer edil de València desde 2015, hizo público el pasado 20 de septiembre su decisión de optar de nuevo como cabeza de lista de esta formación política en las elecciones del próximo mes de mayo de 2023.

He presentat la meua candidatura per a estar en la llista de @CompromisVLC i ser part del equip de govern de @joanribo a partir de 2023. En estos més de 7 anys hem transformat València per a fer-la millor per a totes, però encara queda molt per fer. #ViscAValència#JoambRibópic.twitter.com/iIbiYC1MZI