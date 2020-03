El Gran Premio de Motociclismo de la Comunidad Valenciana cambia su fecha por el coronavirus

El virus covid-19 también ha afectado al Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana que ve variada su fecha inicial dado el retraso del incio del campeonato. La nueva fecha para celebrarlo será del 20 al 22 de noviembre. El evento tendrá lugar en el Circuit Ricardo Tormo una semana después de lo previsto tras los ajustes del calendario anunciados por la organización del Campeonato del Mundo de Motociclismo.

Según ha informado en un comunicado Dorna Sports, organizador del campeonato, “la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), la Asociación Inetrnacional de Equipos de Competición (IRTA) y Dorna Sports lamentan tene que anunciar que el Gran Premio Red Bull de las Américas, programado para el 5 de abril, se postpone hasta el 15 de noviembre debido al brote de coronavirus”. De momento se mantienen estas fechas pero la incertibumbre que sobrevuela todos los eventos deportivos hace que no se pueda asegurar nada.

De esta forma, la fecha de celebración del Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana se traslada una semana para cerrar un año más el calendario internacional de motociclismo los días 20, 21 y 22 de noviembre.

Las entradas ya emitidas serán válidas para la nueva fecha. Los aficionados que, debido a esta modificación del calendario, deseen devolver sus entradas podrán hacerlo hasta el día 15 de abril. En la página web del cirucuito ya se puede encontrar toda la información.

