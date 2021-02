Gómez y Ribó matizan a Grezzi: recuerdan que el Tribunal de Cuentas habla de "notificación" y no "sentencia"

Lo que ayer el presidente de la EMT Giuseppe Grezzi presentó a los medios de comunicación como una "sentencia" por parte del Tribunal de Cuentas en el que supuestamente se declaraba "culpable" a la ex directiva de la entidad, Celia Zafra, resultó finalmente que no era tal y como lo vendió el edil de movilidad: se trataba de una notificación, que no una sentencia, que instaba a Zafra a abonar una fianza como "presunta” responsable de los hechos. Eso sí, vestido de “sentencia”, le sirvió a Grezzi para asegurar que "el Tribunal de Cuentas nos da la razón", y que sólo hubo un error: el que cometió la propia trabajadora, sin tener en cuenta que dos días antes la Sindicatura de Comptes sacó a la luz un nuevo informe sobre el funcionamiento interno de la EMT durante 2019, -el mismo año en el que se produjo la estafa- y que desvelaba que la empresa «no disponía de procedimientos escritos y aprobados por los órganos de gobierno y la administración de la sociedad sobre los procesos de gestión y control de las actividades de ingresos por transporte de viajeros y de tesorería» . En eso ha querido precisamente hacer hincapié la vicealcaldesa de València, Sandra Gómez: en lo referido al Tribunal de Cuentas "no hay ninguna sentencia, y ya se verá la responsabilidad de la trabajadora". Pide prudencia a los políticos, de los que reconoce que tiene responsabilidades políticas.

El alcalde de València, Joan Ribó es más prudente que su compañero de filas, reconoce que "no es una sentencia" y habla de presunción de inocencia, pero sí que cree que hay un vuelco en la investigación.

Para el PP, descargar la responsabilidad “con alegría” sobre una trabajadora, es indigno. La portavoz María José Catalá advierte a los funcionarios que deben tener cuidado con lo que firman.

Mientras tanto, mañana viernes 26 de febrero, el presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, ha convocado un consejo extraordinario de la EMT, para dar cuenta de esa notificación del Tribunal de Cuentas al resto de consejeros de la entidad.