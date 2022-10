Gómez defiende la tasa a apartamentos: La gente no tiene que vivir en un hotel

La vicealcaldesa de València y concejala de Urbanismo, Sandra Gómez, ha defendido este miércoles su propuesta de una tasa de 6 euros por noche en apartamentos turísticos en edificios residenciales y ha considerado positivo que "el Ayuntamiento garantice que la gente no tenga que vivir en un hotel, sino en una comunidad de vecinos".



Así lo ha afirmado a preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa de presentación del proyecto ganador para la reurbanización de la plaza del Ayuntamiento de València, y ha afirmado que el modelo de apartamentos turísticos "tiene que tener un gravamen especial".



"Ejercen una presión muy importante sobre el alquiler residencial, además de que pueden generar problemas de convivencia", ha subrayado Gómez, que ha considerado que "no es un tipo de oferta a fomentar por parte de las ciudades".



Además, ha destacado que "no generan tanto empleo ni impacto económico y fiscal" como un hotel, si bien ha afirmado que "otra cosa son los apartahoteles y quien tiene todo en regla y trabaja de acuerdo a las normativas".



"Pero hay que ponerse en la piel de las familias que conviven con ese tipo de alojamiento", ha incidido la vicealcaldesa, que ha añadido que "para las familias trabajadoras su inversión más importante es su casa, su piso, que es su patrimonio".



Por su parte, el alcalde de València, Joan Ribó, ha considerado, en relación a las críticas de los propietarios de este tipo de alojamiento sobre que este modelo garantiza el consumo en restauración en la ciudad, que "una persona que está en un hotel también come, y no siempre en el hotel".



Además, se olvidan de que los hoteles también compran comida para sus clientes", ha defendido Ribó, y ha concluido que "estos parámetros no se han tenido en cuenta".