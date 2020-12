Más de 300 inmigrantes indocumentados y sin PCR han llegado a la Comunitat Valenciana, concretamente a los aeropuertos de Valencia y Alicante, desde el pasado viernes en ocho vuelos procedentes de las Islas Canarias, según advierte el Sindicato Unificado de Policía Nacional (SUP). Mientras, pese a que la única respuesta oficial que se da es que los vuelos no están organizados ni gestionados por el ejecutivo central, COPE Valencia ha tenido acceso a un documento que confirma no solo que el Ministerio del Interior es conocedor de los mismos, sino que manda que se refuerce el aeropuerto de Manises.

Así en una instrucción remitida a la Jefatura Superior de Policía, pone sobre aviso de la llegada de más vuelos para este fin de semana y por tanto insta a que se refuerce el personal en el aeropuerto de Manises. En esa institución además, se detalla que los vuelos llegarán desde mañana viernes y hasta el próximo domingo 13 de diciembre.

Una situación que desde la oposición califican de muy grave y por ello han pedido la comparecencia urgente del Presidente Puig en Les Corts para que de las explicaciones oportunas. "Si lo sabía por qué no ha informado a los alcaldes y si no lo sabía para que pida explicaciones al Presidente Sánchez", afirma la presidenta Popular Isabel Bonig. La presidenta popular ha puesto de ejemplo a los inmigrantes que llegaron a Valencia en el Aquarius en 2020 que despúes "han sido abandonados por las adminsitraciones, por lo que ha lamentado que esa sea la política de Puig, Sánchez y Oltra"

En el caso del aeropuerto de Manises (Valencia), la Policía no sólo ha dado cobertura a los ocho vuelos recibidos con más de 300 inmigrantes este pasado puente. De cara a este fin de semana, hay preparado todo un dispositivo con órdenes expresas a las que hemos tenido acceso sobre los números de policías, los funcionarios que han de desplegarse, los lugares que han de cubrir en el aeropuerto o la documentación que han de requerir a los inmigrantes. De hecho, en esas instrucciones se detallan que han de revisar si los inmigrantes se encuentran registrados en las bases de extranjeros y si figuran como omo pateristas; es decir, llegados en patera.

Estos documentos ponen en entredicho las palabras de la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que negó este miércoles en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que al Ejecutivo le "constara" este traslado de inmigrantes de Canarias a la Península. La titular de Hacienda insistió en que el Gobierno no tenía conocimiento de que se estuvieran produciendo traslados de personas "que no estén en condiciones regulares de poder hacerlo". "No nos consta", sentenció.

DOS INMIGRANTES DAN POSITIVO POR COVID-19

Dos de los 16 que fueron detenidos el pasado puente en Valencia después de aterrizar procedentes de Las Palmas o Tenerife han dado positivo por covid-19. El resto de los arrestados se encuentra en cuarentena y han sido trasladados a Alicante. Esto desmiente la afirmación de la subdelegada del Gobierno en Granada, que dijo que todos los inmigrantes que llegan lo hacen con las pruebas realizadas y por tanto con garantías de no sufrir la enfermedad.