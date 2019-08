El gobierno de Puig también espía en los colegios para saber si se habla valenciano

La fórmula de espiar en los colegios para conocer si se habla una lengua regional salta de Cataluña a la Comunidad Valenciana. La Consejería de Educación dirigida por Vicent Marzà (Compromís) ha remitido a los centros un cuestionario para evaluar cómo se comunica en 32 situaciones diferentes fuera de las aulas. En concreto, según publica ABC, el departamento quiere saber si en los centros se usa el valenciano en los tablones de anuncios, pagina web, megafonía, reuniones de trabajo, comedor y biblioteca. Un cuestionario que ha molestado a algunos directores, entidades y asociaciones de padres y madres y que también ha supuesto que todos los partidos de la oposición salgan en tromba a denunciar la iniciativa.

La líder del PP, Isabel Bonig, no ha dudado en tildar al conseller Marzá de "comisario ideológico" por estar más preocupado en seguir la hoja de ruta del independentismo catalán que en educar. Hasta el propio líder nacional, Pablo Casado, se hacia eco ayer de esta información y acusaba en sus redes sociales al President de la Generalitat, Ximo Puig, de hacer 'seguidismo' a Quim Torra en Cataluña.

Y desde Ciudadanos han pedido tener acceso al cuestionario porque consideran que el cuestionario supone un ataque a la libertad. Vox va más allá y pide la dimisión del titular de Educación por querer investigar "la lengua en la que se expresan niños, familiares y personal docente”.

No es el único conflicto con la lengua. En la localidad alicantina de Denia, gobernada por los socialistas valencianos, según publica El Mundo, desde el jueves nadie que no sepa valenciano podrá trabajar en el ayuntamiento. Ni siquiera los que no tengan atención al público. El PP ya ha dicho que va a votar en contra de esta iniciativa que vulnera el Estatuto de Autonomía, que establece que tanto el valenciano como el castellano son las dos lenguas oficiales.

La cuestión lingüística se ha convertido en el gobierno de batalla del gobierno de la Generalitat, formado por PSOE, Compromís y Podemos. La legislatura pasada, el Tribuna Superior de Justicia de la Comunitat tumbó el decreto de plurilingüismo que premiaba a los alumnos que elegían la linea en valenciano con más horas de inglés. El Consell también tiene sobre la mesa aplicar el requisito lingüístico en la administración. Para ello, como ya parece que van a poner en marcha en Dénia, será obligatorio conocer y hablar el valenciano para acceder a la administración pública. De momento, este tema sigue sobre la mesa del departamento de Justicia.