El Gobierno pone fecha a la recuperación del 100% de los aforos en los estadios deportivos

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se han reunido hoy en la Comision interterritorial para abordar, entre otras cuestiones la eliminación de la obligatoriedad de usar las mascarillas en exteriores, y también relajar de forma progresiva los aforos en los estadios deportivos.

Así la Comisión Interterritorial ha decidido hoy ampliar del 75 al 85% el aforo en espectáculos deportivos en exteriores y del 50 al 75% en interiores. A partir del 1 de marzo, los aforos serán completos y por tanto recuperarán el 100% de los aforos. La medida afecta competiciones deportivas de la Liga Nacional de Fútbol Profesional y la Liga de la Asociación de Clubs de Baloncesto (ACB), así como de otros eventos deportivos multitudinarios.

Con este acuerdo, mañana el consejo de Ministros aprobará mañana la supresión de la obligación del uso de mascarilla en exteriores, que será efectiva desde el jueves. Cabe recordar que la medida está en vigor para todos los territorios desde el pasado 23 de diciembre, cuando los contagios comenzaron a aumentar de forma exponencial debido a la sexta ola y la alto nivel de transmisión de la variante de Omnicrom. Aún así, desde la Comisión Interdepartamental también ha acordado recomendar el uso de la misma cuando se produzcan aglomeraciones.

La Generalitat Valenciana ha respaldado la supresión de la medida en la Interterritorial, si bien el President de la Generalitat siempre ha defendido su uso por prudencia. Hace unos días preguntado al respecto insistía que "la obligatoriedad no puede ser exactamente igual como en otros momentos cuando la pandemia tenía mayor virulencia". Eso sí, "el que no sea obligatoria no quiere decir que no sea prudente, pero cada uno podrá tomar su decisión", añadía.