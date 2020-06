El Gobierno oculta 17 defunciones en la Comunidad Valenciana desde que congeló la cifra de muertos

Desde que el Gobierno y el Ministerio de Sanidad decidieran 'congelar' las cifras de defunciones por causa del COVID-19 en nuestro país, el pasado 7 de junio, las Comunidades Autónomas han continuado haciendo su trabajo y reportando el número de casos positivos y de fallecidos en sus registros oficiales. En el caso de la Comunidad Valenciana se han notificado 17 fallecidos desde entonces. Se notificaron los días 9, 10, 11, 12 y 13 junio (dos fallecidos más en cada una de las jornadas), así como el 15 (un muerto), el 16 (dos decesos) y el miércoles 17 (cuatro), sin embargo ninguno de ellos aparece recogido en los datos que maneja el Gobierno. Aunque si observamos las cifras totales el diferencial es todavía mayor. A día de hoy la Generalitat Valenciana ha informado de 1.465 fallecidos en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón, mientras que el Ministerio de Sanidad recoge 133 muertos menos, en total 1.332. Y de la misma manera sucede con el resto de Comunidades Autónomas. Una manera de actuar que explica que la cifra oficial de muertes por COVID-19 en España se mantenga congelada en 27.136.

Fernando Simón: "aquellos pacientes a los que se les ha hecho una PCR serán incluidos en las series históricas"

El motivo que alega el Gobierno es la falta de pruebas PCR que certifiquen que el fallecido padeció el virus o directamente que algunas CCAA trasladan sus defunciones pero no especifican el tipo de test. Fernando Simón, en la rueda de prensa de este pasado martes, explicó que el ministerio está tratando de aclarar junto a las CCAA, qué prueba -si una PCR o un test de anticuerpos- fue realizada a los pacientes que fallecieron y, así, asegurarse de que a los que no se les hizo la PCR no sean añadidos a su cifra oficial de muertes por coronavirus. Cabe destacar que el criterio de Sanidad de solo contabilizar los muertos con una PCR positiva previa, difiere no solo del de las Comunidades Autónomas sino que también se desentiende de las recomendaciones tanto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como del Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC), que recomiendan añadir también los 'casos sospechosos' con síntomas compatibles de COVID-19.