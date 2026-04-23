La gestión municipal se reivindica como la base de la 'gran política' en la gala de la FVMP: 20 proyectos premiados en la Comunidad Valenciana

La Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) ha celebrado este miércoles en el IVAM el acto de entrega de los Premis al Bon Govern, una iniciativa que reconoce las mejores prácticas impulsadas por los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. En esta octava edición se han entregado los galardones correspondientes a las ediciones de 2024 y 2025, reconociendo a 19 municipios y una mancomunidad, ya que la entrega de 2024 tuvo que ser aplazada por la catástrofe de la dana. El acto ha coincidido con la conmemoración del 47 aniversario de la constitución de los ayuntamientos democráticos en España.

El municipalismo, más necesario que nunca

Durante su intervención, la presidenta de la FVMP, Paqui Bartual, ha asegurado que la celebración simboliza “una de las razones de ser de la Federación: el apoyo constante a nuestros municipios y el reconocimiento de un trabajo que, día tras día, se hace desde los ayuntamientos”. Bartual ha subrayado que “es en los municipios donde se ponen las bases de lo que después denominamos ‘la gran política’” y ha afirmado que “en un mundo cada vez más complejo, el municipalismo es hoy más necesario que nunca”.

La buena política no es la que hace más ruido, sino la que da mejores respuestas a la ciudadanía" Paqui Bartual Presidente de la FVMP

Kike Taberner Presidenta de la FVMP, Paqui Bartual

En esta línea, ha reivindicado el papel del municipalismo como un espacio de encuentro y solución, defendiendo que “la buena política no es la que hace más ruido, sino la que da mejores respuestas a la ciudadanía”. Por ello, ha abogado por “una política más serena, basada en la escucha, el sentido común y la voluntad de llegar a acuerdos”. La presidenta también ha querido destacar el compromiso de la Federación con los municipios más pequeños, asegurando que quieren que “ningún ayuntamiento se sienta solo”.

Políticas transformadoras desde la cercanía

La clausura del acto ha corrido a cargo de la vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero, quien ha recordado que los municipios son “la administración pública más próxima, la más humana, la que conoce los nombres, los problemas y las ilusiones de su gente”. Según Camarero, “es precisamente desde esa cercanía desde donde nacen las políticas más transformadoras”.

Kike Taberner La vicepresidenta primera de la Generalitat valenciana, Susana Camarero, fue la encargada de cerrar el acto

Los municipios son la administración pública más próxima, la más humana" Susana Camarero Vicepresidenta de la Generalitat

Camarero ha dado la enhorabuena a los 20 proyectos premiados, de los que ha señalado que “demuestran que la buena gestión pública es posible, necesaria y transformadora”. Al acto también han asistido la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat; el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, y la consellera de Justicia, Nuria Martínez.

Todos los premiados

En la edición de 2024, los proyectos premiados han sido: Silla por la “Revitalización del mercado municipal”; Quart de Poblet con “Viure Saludable-ment”; Orihuela por “+ Energía”; Benavites con su “Programa de fomento de la participación ciudadana”; Rafal por “De Rafal a París”; Canet d’en Berenguer por la “Regeneración de la playa Racó del Mar”; Alicante con su “Asistente virtual inteligente”; Anna por su “Tradición viva y participación ciudadana”, y Nules con los “Conciertos en los vestigios bélicos”.

En la edición de 2025, los galardonados han sido: Alzira por “Fostering integral neets development”; Cortes de Arenoso con “Más rutas, más salud”; Aldaia por “Sanem Comunitat”; València con “VLC Participa”; Silla por “Juga amb la llengua”; Onda con “No llances res”; Benicàssim por “Somos Benicàssim, somos medio ambiente”; la Mancomunitat de l’Horta Nord con el “Proyecto europeo Recup”; l’Alcora por la rehabilitación de “La Muy Noble” para la nueva Biblioteca Municipal; Benaguasil por la “Rehabilitación de la antigua estación de RENFE”, y Montanejos con su “Paraje Termal Fuente de los Baños”.