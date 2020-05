La Genetalitat presenta su propio protocolo para delimitar el acceso a las playas

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha iniciado este lunes los trabajos para el diseño de un plan de uso de las playas de la Comunitat Valenciana que conjugue calidad y seguridad para la ciudadanía.

“Tenemos que garantizar en esta situación de máxima dificultad la mayor seguridad''. En estos términos se ha manifestado el jefe del Ejecutivo valenciano tras la reunión que ha mantenido con las conselleras de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, y de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló; el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España; el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer; el director general de Puertos, Emili Obiol; el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Rubén Alfaro; y el responsable de Turismo de la FVMP, Vicent Grimalt, para abordar las primeras líneas del futuro protocolo valenciano de utilización de las playas.

��️ 'Ens hem reunit amb @fvmpendirecto i els departaments del Consell afectats, per a presentar-li al Govern d'Espanya junt amb l'ITEC (Institut per a la Qualitat Turística Espanyola) una proposta per a garantir la seguretat i qualitat de les nostres platges' @ximopuigpic.twitter.com/2JnFqc6sAm