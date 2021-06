El género musical persigue su “sueño” irrumpiendo en la cartelera desde Broadway

Entre los estrenos que estaban por llegar, este musical era de los más esperados (también por nuestro crítico de cine Eduardo Casanova). Sobre todo porque contaba con el aval de un exitoso periplo en Broadway hace bastantes años, y porque no se han escatimado esfuerzos y talento para adaptar la obra del más destacado autor de musicales del momento, Lin Manuel Miranda, a la gran pantalla. “En un lugar de Nueva York” es una película redonda. No resulta sencillo ese tránsito del escenario a los cines, pero en esta ocasión el resultado ha sido brillante y no defraudará a los amantes del musical ni del cine en general.

El resto de estrenos tampoco resulta desdeñable, el terror de ciencia ficción cumple las expectativas con una secuela de calidad y momentos impactantes en “Un lugar tranquilo 2”, así como el relato sobre la cara amarga que supone la persecución de la excelencia entre los artistas, que nos presenta “La violinista”.

EN UN BARRIO DE NUEVA YORK

Cautiva de principio a fin, justificando en la gran pantalla el éxito y los reconocimientos obtenidos sobre las tablas desde que se estrenó en 2007. Las fascinantes coreografías, la alegría que transmite y las historias de amor en las cuales apoya el dinámico retrato de Washington Heights se conjugan en una película luminosa. El hecho de enfatizar constantemente sus mensajes positivos, por encima de las adversidades que han de afrontar los protagonistas, la hacen además especialmente recomendable en estos tiempos.

En el norte de Manhattan se localiza un barrio cuyos residentes son descendientes de emigrantes procedentes de diferentes países caribeños. Allí, Usnavi, propietario de una tienda de comestibles, anhela volver a la República Dominicana, donde pasó su añorada infancia, pero eso supondría alejarse de Vanessa, la peluquera, aspirante a diseñadora, que le ha robado el corazón. Por otra parte, Nina acaba de regresar de Stanford tras su mala experiencia en la élite universitaria; eso le permite reencontrase con Benny, que dirige la empresa de taxis de su padre y sigue enamorado de ella pese a haberse distanciado.

UN LUGAR TRANQUILO 2

No sorprende tanto como su original y arrebatadora predecesora, y aun así contiene los resortes suficientes para impulsar la historia con la misma inquietud e interés. Comienza con un vibrante preámbulo que, a modo de flashback, nos ilustra sobre los albores de la invasión extraterrestre. Presenta en esos minutos algunas de las secuencias más impactantes del film. Tras los breves créditos de apertura, retoma el relato justo en el punto donde terminaba la primera y se abre a una odisea que sabe mover a los protagonistas y multiplicar de manera simultánea los puntos de máxima tensión.

Los supervivientes de la familia Abbot deciden abandonar su hogar con la intención de encontrar un lugar seguro y quizás a otras personas que puedan ayudarles. En el camino pronto surgirán imprevistos que les expondrán al acecho de los asoladores alienígenas, pero también a adversidades impensables al comenzar su andadura. Ahora seguir adelante dependerá de su determinación y valor.

LA VIOLINISTA

Le sobra metraje y música a este drama finlandés. Su potencial se desbrava por un desarrollo irregular que alterna momentos intensos, particularmente al ceñirse a la parcela profesional de los personajes, con pasajes intimistas gélidos o alargados. En la primera vertiente consigue interesar al acercarnos a los egos y ambiciones de unos virtuosos en situaciones muy diferentes. Frente a ello, el apartado sentimental, condicionado por desequilibrios emocionales, no acierta a tratarse con la misma eficacia.

Karin es toda una diva del violín. Sin embargo, su brillante trayectoria se ve súbitamente truncada por un accidente. Ya no podrá volver a tocar y deberá conformarse con impartir clases y convivir más tiempo con su familia. El desasosiego interior que padece le lleva a buscar consuelo en uno de sus aventajados y prometedores alumnos, por quien intercede para que actúe en el auditorio de Copenhague, ignorando las consecuencias de ese favoritismo.