La Generalitat valenciana no modificará medidas a corto plazo a pesar del aumento de casos COVID

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado que en el corto plazo, el gobierno valenciano "no piensa" en cambiar las actuales medidas que rigen para prevenir la pandemia de coronavirus, aunque ha matizado que están pendientes de las decisiones que tome la Comisión Interterritorial del Ministerio de Sanidad.

Así lo ha indicado Puig este lunes en una comparecencia en València junto a la comisaria europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira. Puig ha admitido que hay una "tendencia al alza" en la incidencia acumulada en la última semana en la Comunitat Valenciana, España y Europa y ha subrayado que les preocupa la situación de países como Reino Unido.

No obstante, Puig no ha respondido a la pregunta de cuándo está prevista la próxima reunión de la Comisión Interdepartamental de la Generalitat --donde se actualizan las medidas y restricciones ante la pandemia-- y ha afirmado: "En el corto plazo, no pensamos en cambiar la situación".

Además, ha insistido en la necesidad de que se vacune el 10% de la población que todavía no ha sido inmunizada y ha remarcado que se va a intensificar la campaña de vacunación para la gripe y la tercera dosis en personas mayores de 70 años.

También ha apuntado que están pendientes de las decisiones de la Interterritorial para ver cómo funcionará el nuevo calendario de vacunación y si van a ser vacunados los niños.