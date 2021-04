La Generalitat Valenciana amplía el horario de bares y comercios a las 10 de la noche

El President de la Generalitat ha comparecido tras la reunión de la Mesa interdepartamental para la Prevención y Actuación ante el Covid-19 en la que se ha analizado los datos epidemiológicos de la Comunitat, que se ha prolongado durante más de hora y media.

Puig ha señalado que gracias al inmenso esfuerzo de la sociedad valenciana y una desescalada prudente "nos encontramos una posición única en España y Europa".

Al respecto Puig ha recordado que la Comunitat tiene ahora la mitad de personas hospitalizadas que hace un mes, con una tercera parte de ingresados en las UCI que hace un mes y el triple de personas ya vacunadas. "En este momento la Incidencia Acumulada es de de 40 casos por cada 100 mil habitantes, una cifra que supone el 0,04% y que es seis veces menor a la media de España. Somos la única comunidad en situación de riesgo bajo" ha añadido.

?? Actualización Medidas #COVID19 en la Comunidad Valenciana



?? Hostelería y restauración hasta las 22h

??? Comercio hasta las 22h

?? Aumento de aforo en cultura, ceremonias y celebraciones



?? Prorrogadas el resto de medidas



??? Del 26 de abril al 9 de mayo pic.twitter.com/aHiX4BjO97 — Generalitat (@generalitat) April 22, 2021









"Los indicadores actuales no los tiene ningún país europeo y todo lo logrado la sociedad, lo que nos hace ser referente es en Europa, pero implica un riesgo, no puede haber ninguna relajación", ha señalado. Hasta que no tengamos vacunación masiva, hemos de seguir siendo prudentes"ha insistido.

"Ahora- ha continuado- entramos en la fase final del estado de alarma. si todo evoluciona, dentro de dos semanas decaerá el perimetraje autonómico de la Comunitat Valenciana que ha supuesto que muchas personas han estado alejadas".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El President de la Generalitat ha señalado que "es un momento sensible para nuestro territorio que ha podido contener el virus desde hace dos meses'' , y ha destacado que valencianos "hemos hecho los deberes", pero "nos toca hacer último esfuerzo mientras avanza el gran activo contra la pandemia: la vacunación, y ha recordado que uno de cada 5 valencianos está ya vacunado".

??? “Estes noves mesures entren en vigor este dilluns 26 d’abril i estaran vigents fins al diumenge 9 de maig” @ximopuigpic.twitter.com/z9kzn0sSXS — Generalitat (@generalitat) April 22, 2021









Por ello el jefe del Consell ha explicado que va a mantener "la triple vía que nos ha llevado hasta aquí: acelerar la vacunación, la prudencia en las medidas y apertura responsable, gradualidad y responsabilidad"

En este sentido Puig ha detallado la minoración de algunas de las restricciones.Así las modificiaciones acordadas hoy han sido:

Se amplía horarios hostelería y restauración hasta las 22 de la noche

Se mantienen los aforos del 100% en las terrazas y del 30% en el interior de bares y restaurantes

Se amplía horario del comercio comercio hasta las 22 horas

Las actividades culturales como cines, teatros se amplía aforo del 50 al 75%

Las celebraciones amplían aforo del 30% al 50% y por tanto también los salones de fiestas y banquetes

Además se prorrogan el resto de medidas 15 días más, hasta el 9 de mayo. Todas entrarán en vigor el próximo lunes 26 de abril.

Puig ha explicado que a principios de mayo habrá otra reunión de la Mesa Interdepartamental donde se concretará el levantamiento del cierre perimetral. "Confiamos en los valencianos y sigamos en la cautela máxima" ha apelado Puig a la ciudadanía