La Generalitat se "sube" a la bicicleta

El President de la Generalitat ha anunciado hoy que desde el gobierno se impulsará el uso de la bicicleta o los patinetes como elemento principal de movilidad. El jefe del consell ha explicado esta iniciativa tras mantener una reunión por videoconferencia con el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, y con miembros de entidades vinculadas al fomento del uso de la bicicleta.

Puig ha señalado que la movilidad se ha demostrado un factor clave en esta pandemia y por ello hay que trabajar en esa vuelta a la normalidad en tres ejes: el transporte público con las dificultades que ahora conlleva, pero para seguir mejorándolo, en un segundo lugar haciendo más sostenible el vehículo privado y en tercer lugar la bicicleta y los patinetes van a ser fundamentales en esa nueva realidad para lograr una ciudad más ecológica, más sostenible y que va a beneficiar a las personas"

En este sentido, el President de la Generalitat ha asegurado que "ir en bicicleta beneficia a las personas, por ello desde la Generalitat vamos a impulsar una acción favorable al uso de estos vehículos".

"De este modo-ha continuado Puig- a partir junio todos los valencianos y valencianas podrán recibir ayudas directas para comprar una bicicleta, un patinete o una bicicleta eléctrica".

Las ayudas serán de 75 euros para la adquisición de bicicletas y patinetes, 250 euros para bicicletas eléctricas, 200 para kits de electrificación de bicicletas y 150 para bicicletas con elementos para transporte infantil.

