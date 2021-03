La Generalitat inicia la vacunación del profesorado valenciano

La Generalitat sigue avanzando en su plan de vacunación. A los efectivos de seguridad y emergencias le siguen ahora los docentes. Los detalles se conocerán a lo largo de la mañana tras el encuentro que mantienen hoy el President de la Generalitat, Ximo Puig, la consellera de Sanidad, Ana Barceló y el conseller de Educación, Vicent Marzá.

Según la información que desde la conselleria de Educación se ha remitido a los centros, la vacunación del personal docente se realizará en varias fases. La primera de ellas comenzará la próxima semana con los menores de 55 años, a los que Sanidad administrará la dosis de Astrazeneca, y que en una primera estimación permitiría inmunizar a 120,000 personas del ámbito educativo en unos días.

Hace una semana la conselleria de Educación ya pidió a los centros la información relativa al personal docente y no docente que trabaja en los colegios para elaborar la lista de personal para ser vacunado. En esa información, Educación no distinguía entre personal docente del que no, sino que se incluía a todo el personal que diariamente trabajara en el centro, esto es limpiadoras, monitoras de comedor, personal de administración, etc.

Una información que los centros han de remitir a la conselleria esta misma semana y a partir de la cual, la conselleria comenzará a citar en un punto concreto de vacunación, a una hora y un día concreto para evitar aglomeraciones.

La conselleria no da más detalles sobre dónde se realizará la vacunación, pero sí adelanta a los centros es que la información se publicará en la web de la conselleria con al menos 48 horas de antelación para que haya tiempo de organizarse y se respeten las horas y días preestablecidos.

Los detalles exactos se darán a conocer a lo largo de la mañana, ya que está previsto que el Presidente Puig, junto a los consellers de Sanidad, y Educación, comparezcan en una rueda de prensa tras su encuentro de esta mañana.