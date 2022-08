La Generalitat pide prudencia en los "bous al carrer": el riesgo 0 no existe

El secretario autonómico de Emergencias, José María Ángel, ha pedido "mucha prudencia" a quienes participen en los festejos de los 'bous al carrer', ya que "el riesgo cero no existe", y ha señalado que se reforzará la formación para peñas y organizadores de estos actos, de los que en 2022 se llevan celebrados 7.000 en las calles valencianas.



Ángel se ha pronunciado así tras presidir este lunes la reunión extraordinaria de la Comisión consultiva de festejos taurinos para analizar la situación actual, después de que este verano hayan muerto 7 personas en los 'bous al carrer' y hayan resultado heridas 300 en los festejos celebrados en casi 300 municipios de la Comunitat Valenciana.



Ha destacado que la participación en estos festejos es "voluntaria", de manera que cuando una persona participa en ellos asume "el gran riesgo" que ello comporta, pues más allá del reglamento que los regula está "la actitud" tanto de la persona que participa como la del toro.



"Uno asume el riesgo que comporta participar en los festejos", ha insistido José María Ángel, quien ha admitido que les preocupa "muchísimo" lo ocurrido en las últimas semanas, que a su juicio evidencia que "se le ha perdido el miedo al toro" y hay "mucho participante que no sabe el riesgo que comporta ponerse delante del toro" y actúa con "imprudencia".



Ha insistido en que participar en los 'bous al carrer' no es "ir a la verbena o a un concierto en la plaza del pueblo", sino que comporta "un riesgo individual y colectivo, y tiene que tener uno la madurez para poder participar".



El responsable autonómico de Emergencias ha criticado además que haya habido casos de presencia de menores en estos festejos, algo que ha calificado de "deplorable" y ante lo que ha anunciado que habrá "máxima sanción" a los organizadores y a quienes tienen la responsabilidad.



José María Ángel ha señalado que van a recoger propuestas y sugerencias de todos los que participan en la elaboración del reglamento de estos festejos -desde colegios de médicos y veterinarios a ayuntamientos o peñas-, que en su opinión irán "en la voluntad de hacer cada vez más segura esta fiesta, teniendo en cuenta que el riesgo cero no existe".

Cope ha hablado con Germán Zaragozá, presidente de la Federación de Festejos Taurinos en la Comunitat, quien ha valorado positivamente la reunión. La Federación propone que "los voluntarios y la Policía efectúen un barrido antes de comenzar el festejo para garantizar la seguridad y sancionar en caso de haber menores, no llevar calzado adecuado o no estar en condiciones". En la siguiente reunión de la Comisión, se dará una respuesta a las propuestas aportadas por los miembros. La federación de peñas "exige" que se lleven a cabo cuatro reuniones anuales para un seguimiento adecuado de los festejos.