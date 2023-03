La Generalitat moviliza a la UME por un incendio que ha obligado a desalojar cinco municipios

Un incendio forestal declarado este jueves en Villanueva de Viver (Castellon) ha obligado a evacuar las poblaciones de Los Calpes y Fuente la Reina por su proximidad al fuego, mientras que el director de la extinción del Consorcio de Bomberos de Castellón ha solicitado el desalojo de La Puebla de Arenoso y de sus pedanías de Los Cantos y La Monzona, según ha informado el 112 Comunitat Valenciana en su cuenta de Twitter.

El Centro de Coordinación de Emertencias ha establecido la Situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales en este incendio, que se ha iniciado en el Barranco de Sentenal y en cuya extinción están participando medios terrestres y aéreos.

Un total de quince medios aéreos, diez de ellos de la Generalitat, tres del Gobierno de Aragón y dos del Ministerio, trabajan ya en el incendio declarado en la localidad castellonense de Villanueva de Viver y que afecta también al municipio turolense de San Agustín.









Además de los medios aéreos también trabajan en la zona seis dotaciones de bomberos de la Diputación de Castellón, tres coordinadores forestales y un técnico forestal del departamento de bomberos de Diputación, diez unidades de bomberos forestales de la Generalitat, un camión nodriza de 12.000 litros de capacidad, otro de 35.000 litros y los efectivos movilizados de la Unidad Militar de Emergencias (UME).



La UME ha desplegado 74 militares y 19 vehículos con 12 autobombas y 4 nodrizas para trabajar conjuntamente con los medios que están en la zona.



El Consorcio ha establecido el Puesto de Mando Avanzado (PMA) en Barracas, desde donde se coordina todo el dispositivo, mientras que el Gobierno de Aragón ha movilizado un vehículo PMA en San Agustín, en la zona limítrofe entre las provincias de Castellón y Teruel.



El Centro de Coordinación de Emergencias ha elevado el incendio a Situación 2 -"peligrosidad alta"- ante el riesgo que existe de afectar "gravemente a la población y bienes de naturaleza no forestal".



Por el momento se ha desalojado Puebla de Arenoso y tres de sus pedanías-Los Calpes, Los Cantos y La Monzona-, así como el municipio de Fuente la Reina.



El Ayuntamiento de Villanueva de Viver ha emitido un bando en el que recomienda desalojar el municipio a los vecinos; aunque aún no es obligatorio, se está llamando a las personas del Centro de Autonomía Personal para que preparen sus pertenencias. El consistorio ha ofrecido ayuda a las personas mayores que no puedan alojarse con familiares o conocidos y les ha comunicado que podrán pasar la noche en un hotel en Segorbe a cuenta del Ayuntamiento.



Además, la DGT informa del corte total de dos carreteras cerca del fuego y afectadas por el humo: la CV-20 desde el kilómetro 52 en Montanejos hasta el kilómetro 65 en La Monzona y la CV-207 en el kilómetro 13 en Fuente la Reina y el kilómetro 6,5 en Mases y Tamboril, ya en la provincia de Teruel.



