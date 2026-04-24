La Generalitat inicia la negociación para la futura implantación de la jornada de 35 horas: "Será serio y riguroso"

La Generalitat Valenciana ha iniciado las negociaciones para la futura implantación de la jornada laboral de 35 horas en la Administración. El objetivo es que la medida comience a aplicarse a partir del 1 de enero de 2027. Así se ha trasladado este viernes en la Mesa General de Negociación de personal funcionario, estatutario y laboral, presidida por el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira.

Tras este primer encuentro, el siguiente paso es instar a cada mesa sectorial a negociar la aplicación de la jornada reducida. De este modo, la negociación se trasladará a los ámbitos de Sanidad, Educación, Justicia y Función Pública.

Un plan 'serio y riguroso'

Desde la Conselleria de Hacienda se ha remarcado que cualquier avance en este sentido "será serio y riguroso", y estará siempre "sustentando en la posibilidad de llevarse a cabo según la viabilidad presupuestaria y la disponibilidad de recursos". Con estas palabras, el actual Consell marca distancias con el anterior Gobierno valenciano.

Estará siempre sustentado en la posibilidad de llevarse a cabo según la viabilidad presupuestaria"

Al respecto, se ha recordado que el anterior ejecutivo "hizo una promesa en el ámbito de Sanidad imposible de ejecutar al carecer de soporte presupuestario". Esta situación provocó que la Abogacía de la Generalitat declarara nulo aquel acuerdo, una situación que el gobierno actual quiere evitar.

Las cifras del desafío presupuestario

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Hacienda ha recordado que el crédito presupuestario es de carácter limitativo y que la Generalitat debe cumplir la Regla de Gasto fijada por el Gobierno de España y la Unión Europea. Esta norma establece unos límites de crecimiento del gasto del 3,5% en 2026, el 3,4% en 2027 y el 3,2% en 2028.

A estos límites se suma el incremento del gasto en el Capítulo I (gastos de personal) por los acuerdos salariales estatales, que suponen un aumento acumulado del 6,5% con un impacto de 611 millones de euros. Además, la plantilla de la Generalitat ha crecido un 18,63% desde 2021, pasando de 135.016 a 160.198 empleados en 2025, lo que eleva los gastos de personal por encima de los 9.300 millones de euros, más del 31% del presupuesto total.

La Conselleria de Hacienda también ha señalado que la Comunitat Valenciana sufre una infrafinanciación crónica desde hace años. Por ello, la aplicación de la semana de 35 horas representa "un esfuerzo añadido más", y se ha vuelto a insistir en la necesidad de activar un fondo de nivelación transitorio por parte del Estado.

Lucha contra la brecha salarial

En la reunión también se ha reafirmado el compromiso del Consell para combatir la brecha salarial en todos los sectores de la Generalitat. Para ello, se ha abordado la distribución de una dotación de 14.000.000 de euros del "Programa temporal de lucha contra la brecha salarial y racionalización y mejora de la clasificación de puestos" para los años 2025 y 2026.

La Generalitat inicia las negociaciones para la futura implantación de la jornada de 35 horas

De este montante, que se divide en 7 millones para 2025 y otros 7 para 2026, se distribuirán por sectores según el número de empleados. A Sanidad le corresponden hasta 5.580.000 euros, a Educación hasta 4.150.000 euros, a Justicia hasta 520.000 euros y a Función Pública hasta 3.750.000 euros.