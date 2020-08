La Generalitat estudia prohibir fumar en la calle y en las terrazas

El Gobierno valenciano está estudiando la posibilidad de adoptar la medida ya aprobada por Galicia de prohibir fumar en la vía pública para evitar la propagación del coronavirus. De este modo, Salud Pública está estudiando si en la Comunitat Valenciana también se aplica una prohibición del consumo de tabaco en espacios públicos y al respecto se analiza la conveniencia de aplicar esta restricción en todos los espacios al aire libre o solo en aquellos casos en los que no se pueda mantener la distancia de seguridad.

La Xunta ha oficializado, con la publicación en el Diario Oficial de Galicia, la prohibición de fumar en la vía pública y espacios al aire libre, incluidas terrazas, si no se cumple con la distancia de seguridad de dos metros por la concurrencia de personas o las dimensiones del lugar.

La medida se ha implementado tras sopesar, señala el boletín, los riesgos asociados a esta práctica, y a la de vapear, debido a la manipulación de la mascarilla, al contacto repetitivo de los dedos con la boca tras tocar productos o utensilios que podrían actuar como transmisor inanimado y a la relajación de la preceptiva separación entre personas.

Los hosteleros ven la medida con buenos ojos

El presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valenciana (CONHOSTUR) y la Federación Empresarial de Hostelería de València (FEHV), Manuel Espinar, ha manifestado este jueves que los hosteleros son "los primeros interesados" en paliar los efectos del coronavirus por lo que "si el tabaco es un potenciador, habrá que prohibirlo y generar espacios para fumadores".

Espinar ha remarcado que "esta es la pandemia más grave que ha sufrido el mundo en este siglo y a su vez ha acarreado una crisis económica sin precedentes", que ha afectado gravemente al sector de la hostelería. "Nosotros somos los primeros interesados en que esto de alguna manera se vaya paliando", ha asegurado.

Además, ha señalado que los no fumadores "no tienen que verse perjudicados por tener a un fumador al lado" ya que el humo del tabaco potencia la trasmisión de la Covid-19, por lo que Espinar apuesta por los "espacios para fumadores".

No obstante, Espinar ha querido reiterar que los hosteleros no son policías y que la Administración tendrá que articular la seguridad en este aspecto. "Los hosteleros lo que hacemos es respetar las normas que a nosotros nos imponen: la distancia entre mesas, la distancia social o tener los geles hidroalcohólicos, eso sí, no somos policías", ha insistido.