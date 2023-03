La Generalitat ha editado una guía dirigida a inversores y personas que estén estudiando instalarse en la Comunitat para presentarla como una "tierra de oportunidades de futuro" y aprovechar el "momento valenciano" económico y social, con la vocación de que esta publicación se convierta en una "herramienta útil" y de largo recorrido para atraer a empresas y trabajadores.

La guía, con el título 'Comunitat Valenciana: The place to be', se traducirá al valenciano, inglés, alemán y francés; se actualizará de forma anual y forma parte de un proyecto más amplio y "vivo" en el que trabaja la administración valenciana, que prevé incluir un portal web y un proyecto audiovisual y expositivo. Además, cuenta con los testimonios de personas y empresas que ya han invertido en el territorio valenciano.

Así lo han explicado este jueves la directora general de Relaciones con Les Corts, Ana Domínguez; el director general de Coordinación de la Acción del Gobierno, Juan Ángel Poyatos, y el director general de Relaciones Informativas, Pere Rostoll.

Poyatos ha incidido en el "momento" social y económico que vive la Comunitat Valenciana, donde las inversiones de empresas extranjeras han aumentado un 135 por ciento en el último año, frente a la media española del 14%. Asimismo, ha puesto en valor que el 60% de estas inversiones fueron industriales, lo que supone "un empleo de calidad y un refuerzo de esa visión industrial de la Comunitat que al final va a ser el futuro de la economía".

Según Poyatos, instrumentos como la guía "ayudan en todas las negociaciones que hay abiertas y que están por venir, para proyectar una imagen de futuro y con datos realmente positivos".

Así, ha explicado que la semana pasada, en el marco del eMobility World & Expo Congress que se celebró en València, los representantes de la Generalitat mantuvieron conversaciones con las empresas del sector de la movilidad sostenible sobre futuras inversiones en las que se emplazaron a remitir la guía en cuanto esté traducida. Según han precisado los directores generales, el primero en recibir un ejemplar fue el CEO de SEAT, Wayne Griffths, en el marco del proyecto de la gigafactoría de baterías de PowerCo, cuyos directivos también lo han recibido.

"La idea es que sea una herramienta que se mueva por todo el mundo y que esas empresas que se están interesando en hacer inversiones de todo tipo contemplen la Comunitat como un espacio donde realmente puedan llevarlas a cabo", ha indicado Poyatos.

Domínguez ha detallado que en este el libro "personas, empresas y todos aquellos que han decidido venir a vivir, trabajar e invertir en la Comunitat Valenciana hablan de cómo ha sido esa experiencia y de por qué han escogido venir a este lugar donde han tenido una oportunidad de inversión o una mejor calidad de vida".

SEIS BLOQUES TEMÁTICOS

En ese sentido, la guía se articula en seis bloques temáticos. En primer lugar, se centra en las oportunidades de inversión, con menciones al polo de movilidad sostenible que se está proyectando, el suelo logístico disponible y facilidades como la Ciudad de la Luz.

En una segunda parte se aborda la innovación en la Comunitat Valenciana y se aporta información su red de institutos tecnológicos, la Marina de Empresas o el Distrito Digital; después, un tercer apartado abarca la "creación de futuro" desde las universidades y centros de FP. A ello le sigue un apartado dedicado a las conexiones marítimas, aeroportuarias y ferroviarias. En quinto lugar, se da una "pincelada" de la oferta turística, cultural y gastronómica. Finalmente, la guía muestra a la Comunitat como un espacio para vivir y se detiene en su sistema sanitario, educación, servicios sociales o entorno urbano y estabilidad institucional, entre otros.

OPORTUNIDADES "DE NORTE A SUR

El libro, ha destacado Domínguez, ofrece una "imagen transversal de la Comunitat Valenciana, cohesionada, de norte a sur, de este a oeste y muy completa", que presenta a las tres provincias como "tierra de oportunidades" y proyecta una "imagen de confianza" y apertura.

Así, ha incidido en cuestiones como que Alicante y València han sido reconocidas como "mejores ciudades para vivir" y "Castelló es la segunda mejor ciudad en accesibilidad", mientras que Elche "tiene una de las mayores tasas de zonas verdes de toda Europa".

El libro, en palabras de Pere Rostoll, constituye "una tarjeta de visita en el que se presentan las inversiones, oportunidades a la innovación, la investigación, los espacios a visitar, las tradiciones y la historia".

El objetivo es desarrollar "un proyecto vivo" que vaya más allá del libro para que "permanentemente todos aquellos que estén interesados en venir al mejor territorio del mundo tengan los datos actualizados para poder venir y poco a poco instalarse en la Comunitat Valenciana", ha concluido.