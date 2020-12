La Generalitat decide por fin las restriciones para estas navidades en Valencia

La Generalitat reúne mañana a la comisión interdepartamental de actuación contra la pandemia para estudiar nuevas medidas o restricciones de cara al resto de diciembre y a Navidad en base a los informes epidemiológicos, así como para analizar la situación del ocio nocturno, el toque de queda y el cierre perimetral de la Comunitat Valenciana.

Así lo ha avanzado la vicepresidenta portavoz, Mónica Oltra, en rueda de prensa tras el pleno semanal del Consell. La interdepartamental, que llevaba sin reunirse desde el 23 de marzo, fue uno de las decisiones que acordó en su reunión de este miércoles con el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, tras las discrepancias entre ambos y entre el PSPV y Compromís.

Este órgano será el foro donde se aborde "colectivamente" la posibilidad de aplicar nuevas medidas o de aliviar las actuales, convocado "en tiempo récord" y a partir de ahora con periodicidad marcada por la situación de la pandemia.

Ante la petición de reapertura del ocio nocturno, la vicepresidenta ha garantizado que en la interdepartamental se analizarán todas las medidas a adoptar en este momento y que ella expondrá su posición en base a los informes técnicos. "Los datos epidemiológicos son los que al final determinan las decisiones políticas", ha remarcado.

Paralelamente, el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) se refuerza con la incorporación de las consellerias de Educación y Políticas Inclusivas, algo que también acordó con Puig. Este órgano "tenía un marcado cariz de emergencia puramente dicha y ahora se abre un poco a los espacios que pueden ser vulnerables y desde luego son estratégicos", los niños y los mayores y dependientes.

En todo caso, la también consellera de Políticas Inclusivas ha recordado que hay que cumplir con la distancia social, con el uso obligatorio de mascarilla y la ventilación e higiene continua. "No lo podemos dejar de lado, y más en estas fechas, no podemos bajar la guardia. Estar con las personas que queremos no es una vacuna", ha recalcado.