La gastronomía valenciana con Estrella Michelin viaja a Países Bajos

La ciudad de València despliega todo su potencial en Países Bajos con motivo del Día Internacional del Gastronomía Sostenible, que este año coincide con Floriade, la feria de flores, frutas y hortalizas más grande del mundo y que celebra cada 10 años. Entre las principales actividades organizadas por València destaca un encuentro gastronómico para 60 profesionales del sector turístico holandés. El objetivo: proyectar en este país la apuesta valenciana por la gastronomía sostenible, así como permitirles experimentar de primera mano las bondades de la cocina valenciana para convertirlos así en los principales prescriptores del destino.

En el evento ha participado el concejal de Turismo e Internacionalización del Ayuntamiento de València y presidente de Visit València, Emiliano García, y la embajadora de España en Países Bajos, Consuelo Femenía Guardiola La degustación gastronómica fue desarrollada por Carito Lourenço y German Carrizo de Fierro, restaurante recientemente reconocido con una estrella Michelin.

“Países Bajos es un mercado muy importante para València, y uno de los que más rápido se ha recuperado. Ya en abril se superaron las pernoctaciones registradas en ese mes del año 2019. Asimismo, las plazas disponibles para este verano entre València y los distintos aeropuertos de Países Bajos han incrementado un 10% respecto a las disponibles antes de la pandemia” ha destacado García. El interés de los holandeses por València ha ido incrementando progresivamente en los últimos años, muestra de ello es que las plazas disponibles se han incrementado desde 2015 casi un 170%. Por lo que respecta a pernoctaciones, se ha experimentado un crecimiento del 6% respecto a 2019, y un 112% de crecimiento respecto a las cifras de 2015 (acumulado enero-abril).

La propuesta de València como destino es muy atractiva para los holandeses que buscan ciudad en la que puedan moverse en bicicleta, con grandes espacios naturales y una gastronomía sostenible y de proximidad. De hecho, durante la presentación se puso en valor tanto la huerta como el Mar Mediterráneo, las grandes despensas valencianas que dotan a la gastronomía de una excelente materia prima. Así, una ruta en bicicleta por la huerta o la Albufera antes de disfrutar de la gastronomía valenciana más autóctona fue una de las propuestas que más interés despertó entre los asistentes al acto.

Con el objetivo de mostrar el potencial de nuestra gastronomía y nuestro producto de temporada, el 'Menú Gastronómico Valenciano Sostenible', propuesto por el equipo de Fierro, destacó los encurtidos, el all i pebre de anguila, la horchata de chirivía y el arroz de pato de la Albufera. Asimismo, los vinos que maridaron el menú cuentan todos con la D.O València, y fueron seleccionados por los propios chefs. Los criterios de sostenibilidad marcaron este evento hasta en los pequeños detalles, ya que también la minuta fue realizada con materiales 100% sostenibles: tinta orgánicas y biodegradables, y papel de semillas que puede ser plantado en lugar de desechado.

València presente en Utrecht del 20 al 26 de junio

La ciudad de València no ha querido perder la oportunidad de posicionarse como destino sostenible en Utrecht durante los días en que la ciudad acoge Floriade. De esta manera, además de la presentación a profesionales del sector turístico, se ha instalado un punto de información turística temporal en el que descubrir por qué València es la ciudad que no deben perderse los holandeses sí quieren viajar a un destino que apuesta por la sostenibilidad.

De hecho, València ha sido reconocida como Capital Europea del Turismo Inteligente en 2022 por la Comisión Europea precisamente por proyectos como la medición y certificación de la huella de carbono de la actividad turística. Las ciudades turísticas inteligentes destacan, además, en el ámbito de la accesibilidad, la digitalización y el patrimonio cultural y la creatividad.

Además, coincidiendo que Utrecht ha sido la ciudad elegida para arrancar la Vuelta ciclista a España, la oficina temporal de información turística va a destacar las rutas que en bicicleta que pueden realizar en València: desde la ciudad a la Albufera y el Palmar recorriendo las playas, la ruta urbana a través del Cauce del Rio Turia, y la ruta fluvial del Turia hasta Pedralba. Rutas en bicicleta acompañas de propuesta gastronómica, a través del esmorzaret o la paella valenciana. En la oficina de turismo efímera también se podrá degustar delicias locales valencianas, como la miel urbana y horchata.

Respecto a la propuesta concreta para la feria Floriade, la ciudad estará representada, por un lado, por Steve Anderson que participa el jueves 23 en la conferencia "The Table is Set: Food Identity and Cities". Anderson participará, además, en el programa de Sharon Miranda, una de las cocineras con mayor repercusión en Países Bajos. Steve cocinará, entre otros, colifor horneada en arcilla con ajo blanco de horchata y satay de cacahuetes del collaret. Por otro lado, distintos productores y agricultores dela huerta valenciana realizarán una exposición sobre “la tira de contar”, el canal de comercialización más sostenible del producto de proximidad valenciano.

Las acciones de promoción de València en Países Bajos están organizadas por la Concejalía de Turismo e Internacionalización del Ayuntamiento de València, a través de Visit València, la Diputación del València, a través de Turisme València, y Turisme Comunitat Valenciana- L’Exquisit Mediterrani

