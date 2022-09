El Presidente de Castilla la Mancha Emiliano García Page ha rechazado hoy el debate sobre la reforma fiscal que se ha abierto en algunas autonomías. Sin citarlo, el socialista ha lanzado un mensaje a los populares pero también , quizás sin saberlo a su compañero de filas y President de la Generalitat, Ximo Puig que hace unos días anunciaba una reforma fiscal en la Comunitat Valenciana. Paje ha asegurado que las autonomías no pueden crear 17 mercados cuando justo defendemos en Europa un mercado único. "

"Las autonomías no están para competir fiscalmente" ha afirmado al tiempo que ha defendido que no es un debate en el que deban entrar las autonomías. Page ha reconocido que le molesta que haya comunidades que hagan demagogia fiscal y ha criticado que si se hubiera actuado con esa demagogia durante la crisis sanitaria de la covid, no se habría salido todavía de la pandemia.

Viajamos a #Valencia para participar en el foro de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) @AVEmpresarios para contrastar realidades y brindar a los empresarios la oportunidad de invertir en #CastillaLaMancha. Porque aquí atendemos y damos facilidades a las empresas. pic.twitter.com/Q4f91SvU8w — Emiliano García-Page (@garciapage) September 12, 2022





García Page, ha impartido una conferencia ante la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), donde ha defendido la importancia del Corredor Mediterráneo al que se ha referido como un proyecto nacional así como de la necesidad hidrica que padece España, no solo la Comunitat Valenciana.

En materia hídrica, Paje ha defendido "aprovechar todas las fuentes posibles" para conseguir agua y ha urgido a alcanzar un acuerdo a nivel estatal "antes que lo imponga el clima". Se puede plantear un sistema de trasvases, pero ha considerado que debería extenderse a todos los ríos. Sin embargo, ha apuntado que la política medioambiental desaconseja este tipo de opciones.

En un discruso plagado a alusiones a Podemos Paje ha lamentado que en España haya mucha gente que ahora se plantea legislar o hacer política "muy de parte o muy de chiringuito y más a la contra de colectivos que a favor del conjunto". "Esto no se lo puede permitir una sociedad sensata y razonable", ha enfatizado.

Dicho esto, ha repasado las tres crisis que ha atravesado el país en los últimos tiempos: la de 2008, la del Covid y la de la guerra de Ucrania. Sobre la financiera, una crisis "muy grave y que rompió las costuras constitucionales", ha lamentado que provocara "una explosión enorme de populismo barato".

No obstante, ha celebrado que de esa crisis de populismo "nos hayamos ido curando". "El populismo político va a arrinconándose y va a arrinconarse más", se ha mostrado convencido un García-Page, que ha afirmado que "los vientos que nacieron en el 15M están en una brisilla muy ligera".

Defensa Corredor Mediterráneo

El Presidente de Castilla La Mancha no ha olvidado a quien iban dirigidas sus palabras y frente a los meiembros de AVE ha defendido la importancia del Corredor Mediterráneo. "Todos los corredores son necesarios", ha sostenido García-Page, quien ha dicho que el del Mediterráneo es "impepinable" porque "además responde a una necesidad existente previa y por tanto a una economía que no puede gripar".

Asimismo, el presidente castellanomanchego ha apuntado que España necesita "una cierta mirada peninsular" y ha asegurado que "las infraestructuras no tienen que ser solo radiales sino que tienen que vertebrar la Península" porque además --ha añadido-- al país en su conjunto, también al arco mediterráneo, "le resulta muy caro" mantener zonas de España en permanente emigración que, sin embargo, "necesitan tener los mismos derechos y los mismos servicios".