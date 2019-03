La Fundación Las Claves de la Felicidad nos cuenta la importancia de la acogida de menores

En COPE Valencia hemos podido hablar con Ángel Gómez padre de acogida que nos cuenta emocionado que hace aproximadamente 5 años decidieron dar el paso con el llamado acogimiento vacacional. Acogieron a una niña con la que más tarde hicieron la acogida permanente.

Gómez nos cuenta en primera persona cómo ha sido el proceso. "He vivido cómo la menor desde un inicio no sabe muy bien dónde va a acudir, de hecho es una situación que ellos no han elegido. Puede haber algún conflicto interior en el menor, pero con el amor y el cariño se superan las situaciones que en muchos casos no son fáciles." "Una vez pasadas esas situaciones controvertida es absolutamente positivo no solamente en la educación o personalidad del menor si no que los padres acogedores recibimos muchos valeros y muchas experiencias positivas. En mi situación personal ella ha aportado casi más de lo que le podemos haber aportado nosotros a ella."

Nunca hay que olvidar que el fin último es que el niño vuelva con la familia biológica cuando la situación de crisis haya acabado. Por tanto las circunstancias del menor son muy diferentes. "Cuando uno se sumerge en este tipo de programas tiene claro el fin último y ha recibido formación." Nos cuenta cómo los técnicos del Ayuntamiento te orientan y aconsejan por ejemplo cuando se acaba la acogida. Ángel por ejemplo mantiene un contacto fluido con niños que acogió en su día y han vuelto con sus familias.

Los requisitos que se necesitan para ser familia de acogida no son requisitos muy específicos. Casi cualquier familia podría acoger. La necesidad es absoluta según los datos oficiales en la Comunidad Valenciana hay unos 3000 niños que necesitan esta tutela.

FUNDACIÓN LAS CLAVES DE LA FELICIDAD

La Fundación Las Claves de la Felicidad presidida por Elena Carpintero tiene como misión principal transmitir y difundir la existencia de los niños de acogida y la necesidad de ser acogidos en una familia. En Valencia, la fundación está a cargo de Matilde Tatay y Mariló Alfonso. Desde su constitución, persigue la búsqueda y promoción de entornos familiares en los que los menores puedan ser acogidos de manera temporal o permanente, impulsando su formación académica para una futura integración en el mercado laboral.

Asimismo, se ofrece ayuda de crecimiento personal a los menores a través de distintos talleres, diversas actividades de ocio o apoyo a su futura autonomía con la posibilidad de prácticas en empresas y orientación en su formación.