Frenar al coronavirus es cosa de todos y así lo demuestran los oyentes de COPE Valencia

El Estado de Alerta continúa decretado. Debemos seguir las indicaciones de las instituciones y continuar quédandonos en casa. Un pequeño esfuerzo para conseguir frenar la curva de contagio del coronavirus. La conciencia colectiva es fundamental en esto casos. Los oyentes de COPE Valencia lo tienen claro. Ellos, se quedan casa. Es el caso por ejemplo de Pepa una oyente jubilada que no solo sale al balcón a aplaudir a los sanitarios si no que se queda en su hogar aportando su granito de arena.

"Todos los días a las ocho salgo al balcón a aplaudir a todas las personas que están trabajando por nosotros, para cuidarnos y vencer al coronavirus," relata Pepa que no solo aplaude si no que además lo tiene claro; se queda en casa: "les ayudo sin salir de mi casa, estoy jubilada y soy persona de riesgo. Yo corto la cadena de contagios quédandome en casa."

Por ellos, por todos, debemos quedarnos en casa. La solidaridad es fundamental para vencer el coronavirus. Aunque no te encuentras en un grupo de riesgo también debes seguir las indicaciones de las autoridades, como Jesús, Susana o Antonio que relatan su caso en la antena de COPE afirmando que " no solo nos quedamos en casa por nosotros si no por nuestros mayores, por los sanitrarios y por frenar la curva de contagio." Esto es cosa de todos.

Al respecto de la cuarentena Generalitat Valenciana recuerda que para frenar la expansión del virus solo deberás salir de casa si has de realizar las siguientes actividades:

- Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad

- Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios

- Desplazamiento al lugar de trabajo

- Retornar al lugar de residencia habitual

- Asistir y cuidar a mayores, menores, dependientes, personas con

discapacidad o vulnerables

- Desplazarte a entidades financieras y de seguros

Además ten en cuenta que si se presentas síntomas de Covid-19 deberás evitar ir al centro de atención primaria y llamar al teléfono 900 300 555. Lo importante es actuar con responsabilidad, conciencia y sentido de sociedad siguiendo las indicaciones de la Consellería de Sanitat.