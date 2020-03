El Freedom Festival de València cancela su edición de 2020 por el coronavirus

La organización del Internet Freedom Festival, que se celebra en Las Naves de València, ha decidido cancelar su edición de 2020 debido al "creciente impacto del Covid-19". "No podíamos, de buena fe, reunir miembros de la comunidad de todo el mundo y poner en riesgo su salud y la de sus familias y personas cercanas", reza un comunicado lanzado por los organizadores este martes. El evento iba a realizarse del 20 al 24 de abril.

No obstante, pese a que el encuentro no se celebrará físicamente, sí se realizarán planes para encuentros "de otras formas". "Ahora más que nunca, el mundo necesita el trabajo que realizamos para conectarse y aportar luz. Por eso, de igual manera que aportar orientación adecuada para mantener la salud y seguridad de nuestro personal, socios y comunidades, debemos ser conscientes de nuestra misión en el IFF en estos tiempos inciertos", agregan.

As a result of the escalating impact of COVID-19, it is with heavy hearts that we will be cancelling the 2020 edition of the IFF. The safety and security of our participants is our top priority. Read our official statement for more info and next steps. https://t.co/46SYuxQMgx pic.twitter.com/jyq7SouGFv