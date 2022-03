Francisco Rivera: “Cada día me debato entre llevarme bien y mal con las redes sociales”

Su impresión y experiencia sobre las redes sociales nunca se ha basado en las medias tintas. Francisco Rivera ha pasado hoy por Trending Cope para charlar sobre el panorama digital con total sinceridad: ‘Cada día me debato entre llevarme bien y mal con las redes sociales. Entiendo que son un arma de publicidad muy potente, pero en la parte personal no me han permitido compartir con libertad el contenido que yo he querido. Por ejemplo, publicar algo sobre toros en redes es de valientes, porque la gente puede llegar a decirte salvajadas muy desagradables’, nos ha confesado.

Su dilatada carrera como torero, y ahora su presente como empresario, le hacen muy consciente de la importancia de las plataformas digitales para visibilizar proyectos de cualquier tipo. ‘Es bonito que exista una herramienta que te permita acercarte a la gente, y con ese ánimo comparto cosas mías en Instagram, pero a veces se me hace muy difícil. Hay mucha oscuridad en las redes, que le viene muy bien al cobarde. Cuando alguien va a abrirse una cuenta se le debería requerir un DNI, de ese modo se limitaría el número de cuentas. Alguien tiene que ser responsable de las amenazas e insultos que se producen amparándose en el anonimato’.

Francisco ha reflexionado sobre el efecto que causan sobre los jóvenes las plataformas digitales. ‘Me preocupa mucho la juventud. Los niños tienen que jugar y aburrirse, no estar enganchados a las redes y al móvil cuando se sienten ociosos, y mucho menos relacionarse con gente que no conocen de nada y que puede suponer un peligro para ellos’.

A pesar de vivir en ese ‘amor odio’ hacia las redes sociales, Francisco Rivera reconoce que también siente a través de ellas el cariño de la gente. ‘Me han pasado cosas muy bonitas con gente que me sigue y que me hace llegar sentimientos muy especiales. Incluso a veces traspasan las barreras de las redes y cuando voy por la calle me trasladan su cariño. Eso es muy bonito’.

No obstante, Francisco está seguro de que, antes o después, acabará dejando las redes sociales. ‘Lourdes me frena mucho a la hora de contestar comentarios desagradables o poner mensajes más impulsivos, porque si no estaría todo el día metido en líos. Ella tiene más temple y cabeza para eso. Pero yo sé que acabaré dejando las redes, estoy seguro. Entiendo que hay muchos peligros detrás de ellas de los que, quizá, todavía no somos ni siquiera conscientes’.

Audio