Francisco Camps denuncia que lleva 12 años perseguido por la Fiscalía y el PSPV

El expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha denunciado este sábado la "persecución" a la que asegura ha sido sometido en los últimos doce años por parte de la Fiscalía Anticorrupción, y ha acusado al PSOE de "pagar" a abogados para ir contra su persona.

Así se ha pronunciado, en declaraciones a los medios, después de que el Juzgado de Instrucción número 5 de València haya ordenado el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra Francisco Camps y otros cargos por presuntas irregularidades en las contrataciones de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (FVEMF) para la visita del Papa Benedicto XVI a la ciudad en 2006.

Camps ha lamentado que lleva "doce años imputado ininterrumpidamente" desde que en 2009 se le investigase por los regalos de cuatro trajes y ha sumado nueve causas a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, de las que quedan dos abiertas, según ha recordado, y en resto queda absuelto o son archivadas.

"Durante doce años he vivido los veranos y las navidades imputado. Siempre he estado imputado. Y no saben ustedes lo que significa de carga personal, además del dolor que significó para mí dejar se ser presidente de la Generalitat ganado como simpre limpiamente en las urnas", ha lamentado.

Ha recordado que ha sido absuelto en la causa de los trajes, la relacionada con la presunta financiación irregular del PP, así como en el caso Nóos, en el proyecto del Palacio de Congresos de Castelló, en el caso Valmor, el Circuito de la Fórmula 1 y, la última ayer, relacionada con la visita del papa a València.

También ha acusado al actual president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, de "firmar en origen" algunas de las denuncias para su imputación.