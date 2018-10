Ford Almussafes parará de forma temporal la producción en motores y vehículos

La dirección de Ford Almussafes (Valencia) ha planteado este lunes a los sindicatos un Expediente de Regulación Temporal del Empleo (ERTE) de 13 días entre los meses de noviembre y enero en la planta de motores, mientras que para la planta de vehículos ha propuesto parar la producción durante nueve días, a costa de las vacaciones de los trabajadores.

Una paralización que llegan después de que la multinacional anunciara a los comités de empresa el pasado 9 de octubre en Colonia que reduciría costes en todas sus plantas.

Desde el sindicato UGT, aseguran que no aceptarán este tipo de medidas si no tienen garantías de estabilidad para el próximo año. Por el momento, la dirección no ha detallado a cuantos empleados afectaría el ERTE de la planta de motores --en la que trabajan alrededor de 1.000 personas-- y se han emplazado a una nueva reunión esta misma semana.