La Fiscalía investiga las octavillas con mensajes contra Puig y su familia

La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto una investigación por presuntas injurias por una campaña de octavillas que contenían mensajes sobre el president de la Generalitat, Ximo Puig, su familia y los negocios de estos.



Así lo han confirmado fuentes del Ministerio Público sobre las diligencias de investigación que se abren a raíz de la denuncia presentada por el secretario de Organización del PSPV, José Muñoz.



Lo que se investiga es una serie de octavillas distribuidas mediante buzoneo por las calles, con alusiones a supuestas tramas corruptas de la familia del president, ante las que Muñoz denunció un delito de injurias.



Cuando presentó la denuncia, el pasado 22 de marzo, Muñoz explicó que la campaña no lleva firma pero que "por muchas coincidencias hace pensar que está promovida por el PP", injuria "gravemente la imagen del president Ximo Puig acusándole de delitos que no ha cometido y utiliza de forma ilegal la identidad corporativa del PSPV-PSOE".



"Si están detrás que lo digan y no sean cobardes", reclamó Muñoz, que calificó de "tráfico de basura indigno en la política valenciana" la promoción de estas acciones y apuntó que "no es casual que las fotografías que se utilizan sean las mismas que utilizó el PP de Carlos Mazón en su última campaña preelectoral".