Fiona Ferrer: "Las redes sociales son increíbles. Nos permiten saber cómo respira un país entero"

Periodista, escritora e influencer, Fiona Ferrer está en plena promoción de su última novela, ‘La Estilista’, y ha dedicado unos minutos a Trending Cope para hablar de lo que suponen sus redes sociales en su trabajo diario.

No me considero una influencer como tal

‘Me tomo Instagram como una herramienta de comunicación que me permite expresarme y mostrarme como soy. Yo no me considero una influencer como tal, porque al final yo soy empresaria, pero sí me gusta mostrar en ellas parte de mi día a día. En ellas me siento cómoda.”

Fiona es consciente del potencial de las redes para comunicar cualquier cosa. “Ahora mismo, si tú quieres vender un libro, un diseño o transmitir una idea para que llegue a muchísimas personas, podemos hacerlo a través de ellas. Eso antes era inviable. Las redes son increíbles. Nos permiten saber cómo respira un país entero”.

Para Fiona, las redes también son un espacio de inspiración y conexión con su audiencia, ‘mucha gente me escribe pidiéndome consejo, o contándome sus historias… pero tengo muy claro que en las redes sociales no todo es verdad. La perfección que se muestra en ellas no es real, parece que es un mundo en el que nadie tiene penas y eso genera mucha inseguridad general. Buscamos una perfección que parte de una foto, y eso no existe’.

Desde Trending Cope hemos retado a Fiona Ferrer a escribir un microrrelato para ser contado en redes sociales, un guante que la escritora ha recogido como un objetivo a cumplir… quién sabe si en breve.

