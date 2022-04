Fin a las mascarillas en interiores: dónde sigue siendo obligatorio llevarlas en Valencia

Centros sanitarios, farmacias incluidas, residencias de mayores y transporte público. Desaparece sin embargo en los colegios. ¿En tu trabajo? Eso va a depender de cada empresa.

Son las principales novedades del Decreto que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros para poner fin a la última restricción covid que quedaba: el uso de las mascarillas en interiores.

En rueda de prensa, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha resaltado que se trata de "un día importante en el que se siguen superando etapas" de la pandemia, que comenzó hace ya más de dos años.

"Es un paso más en la evolución de la pandemia. La COVID-19 sigue entre nosotros, pero evoluciona de manera positiva y los indicadores marcan un nivel bajo con carácter general, estable en la mayoría del territorio. Seguimos avanzando desde la prudencia pero también desde la progresividad", ha apuntado.

Darias ha insistido en que es el "momento oportuno" para tomar esta medida "muy meditada": "Nos encontramos en un contexto epidemiológico favorable que permite la flexibilización del uso de las mascarillas. Está motivada por la altísima cobertura vacunal de nuestro país, que ha cambiado las características de la pandemia. Y la gravedad de la enfermedad ha descendido de manera importante por el impacto positivo de las vacunas".

¿DÓNDE HABRÁ QUE SEGUIR LLEVANDO MASCARILLA?

Pese a la norma que las elimina de forma genérica en los espacios interiores habrá que seguir llevándola en centros, servicios y establecimientos sanitarios, como hospitales, centros de salud, centros de transfusión de sangre o farmacias. En los hospitales, sin embargo, las personas ingresadas estarán exentas de llevarla cuando estén en su habitación.

La mascarilla en interiores también se deberá llevar en centros sociosanitarios como residencias de mayores, aunque no será obligatoria para los ancianos pero sí para los trabajadores y los familiares que realicen visitas.

Igualmente, la mascarilla aún será obligatoria en transporte aéreo, ferrocarril, cable, autobuses y cualquier tipo de medio público. En los barcos, se deberá llevar cuando "no se pueda mantener la distancia de 1,5 metros".

Desaparece también en los colegios

Darias ha sido tajante para afirmar que la mascarilla "no se usará en ningún caso en ambientes escolares". "Ya no era obligatoria en recreos y ahora tampoco lo será en todos los ámbitos de los centros educativos", ha sostenido.

En el entorno laboral, de la misma forma, "no resultará obligatoria con carácter general". Darias ha puntualizado, no obstante, que los responsables de prevención de riesgos laborales de las empresas podrán acordar su uso "en función de la evaluación de riesgo del puesto de trabajo".

Tampoco será obligatoria ni en interiores ni en exteriores en partidos de fútbol o baloncesto, aunque la ministra ha aconsejado un "uso responsable" en este tipo de eventos masivos.

Recomendable en lugares con mucha gente

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido que el hecho de que la mascarilla no sea obligatoria en interiores, a partir de este miércoles, "no quiere decir que en espacios interiores siga siendo conveniente llevarla", como en los que se concentran muchas personas o en los que no hay ventilación.

"Todavía hay una enfermedad que está ahí", ha recordado en una visita al aeropuerto de Castellón sobre la medida que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros y que entra en vigor mañana