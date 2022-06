El FIB se reinventa poniendo el foco en el panorama nacional

La 26ª edición del Festival Internacional de Benicàssim, gestionado por The Music Republic, tendrá lugar del 14 al 17 de julio de 2022 en su mítico recinto, dando lugar a uno de los eventos más esperado del verano en la Comunidad Valenciana que atraerá a través de la música y la cultura a un gran volumen de público a nivel nacional y europeo. Las fechas del festival están cerradas, y las entradas se han vendido con las mejores cifras de los últimos años. Sólo queda un 6% para que se agoten.

Pronto los fibers empezarán a llegar a Benicàssim desde diferentes países para disfrutar de una semana perfecta en el mar Mediterráneo con amigos, música y diversión. Este plan aún puede ser para unos pocos fibers más, el ultimo 6% de las entradas aún están a la venta en Fiberfib.com.

Este año FIB ha consolidado la fuerte apuesta nacional e internacional del FIB, reforzando su voluntad de acoger a un público inquieto por las distintas culturas musicales.

A partir de la apuesta por los gustos de los seguidores y del exhaustivo trabajo de su equipo de programación, el FIB cuenta con un cartel en el que todos conocen al menos una canción de casi todos los artistas. Vienen artistas de renombre mundial como Kasabian, Two Door Cinema Club, Justice, Boys Noize, Mando Diao, Tom Walker, Nathy Peluso, Tom Grennan, Tyga, The Hunna, Declan Mckenna, Steve Aoki, Lost Frequencies, Joel Corry, entre otros. Las bandas nacionales más relevantes del momento (IZAL, Love of Lesbian, Lori Meyers, Viva Suecia, La MODA, Dorian, Miss Caffeina, Ed Maverick, Arde Bogotá, La Habitación Roja y Elyella) y propuestas emergentes (Ginebras, Cariño, Gabriela Richardson o La La Love You) completan un amplio abanico estilístico.