El festival de cine de San Sebastián se llena de glamour y de buen cien valenciano

Valencia. El Festival de Cine de San Sebastián, uno de los grandes escaparates internacionales del séptimo arte, ha vuelto a contar con una notable representación valenciana. El crítico de cine Eduardo Casanova, colaborador de Mediodía COPE Más Valencia, nos ha contado desde el certamen las propuestas más relevantes, con especial protagonismo para dos largometrajes producidos en la Comunitat Valenciana.

La primera de ellas es “La cena”, de Turanga Films, una comedia coral ambientada en una ficticia velada organizada por Franco tras el final de la Guerra Civil. Rodada en gran parte en el edificio de Correos de València, la película se estrenará el próximo 17 de octubre con un reparto encabezado por Mario Casas, Asier Etxeandía, Alberto San Juan y Elvira Mínguez. “Es fresca, divertida y una bocanada de aire entre tanto drama festivalero”, explicó Casanova, que destacó las carcajadas continuas que provoca la recreación de aquella surrealista cena.

También ha tenido gran acogida “Parecido a un asesinato”, producida por Sunrise Picture y dirigida por Ramiro Acero, responsable años atrás de El Lodo. Este thriller psicológico entrelaza las historias de tres personajes marcados por las relaciones de amor y odio, interpretados por Blanca Suárez, Eduardo Noriega, Tamar Novas y la debutante valenciana Claudia Mora. La música corre a cargo del alicantino Luis Ivars y cuenta con la voz de Blanca Paloma, cuya interpretación fue ovacionada en un concierto junto a la Orquesta Sinfónica de Euskadi.

A la presencia en la gran pantalla se suma la televisión, con Paco Plaza presentando la miniserie La Suerte, centrada en la amistad entre un taxista y un torero, con Ricardo Gómez y Óscar Jaenada como protagonistas.

Estrellas internacionales y cine de autor

Más allá del cine valenciano, San Sebastián ha desplegado todo su glamour con nombres como Angelina Jolie, Jennifer Lawrence, Colin Farrell, Juliette Binoche o Paul Dano, y un jurado presidido por J. A. Bayona. Entre las producciones más comentadas figuran “Nuremberg”, con Russell Crowe y Rami Malek, llamada a ser una de las películas del año, o Franz, sobre la vida de Franz Kafka, dirigida por Agnieszka Holland.

El certamen también ha acogido títulos esperados como Los tigres, de Alberto Rodríguez, la nueva obra de Paolo Sorrentino (La gracia) o el último trabajo de Yorgos Lanthimos, Bogonia, de nuevo con Emma Stone.

“San Sebastián es para mí un paraíso cinematográfico durante diez días al año”, resumió Eduardo Casanova, convencido de que las películas valencianas han sabido dejar huella en una edición marcada por el equilibrio entre el cine de autor y las grandes producciones internacionales.