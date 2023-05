El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hará triplete en la Comunitat Valenciana durante la campaña de las elecciones del 28M. El jueves 11 de mayo, día de inicio de la campaña, recalará por la mañana en la Comunitat y después se desplazará a Extremadura.

Una semana después, el domingo 21 de mayo, Feijóo protagonizará un acto central de campaña en la plaza de toros de València. Y en el cierre de campaña, el viernes 26, tendrá tres actos con paradas en Castilla-La Mancha, Valencia y Madrid.

Según ha avanzado el coordinador general del partido y director de campaña, Elías Bendodo, el presidente 'popular' recorrerá todas las comunidades autónomas en la campaña del 28 de mayo, si bien hay varias en las que hará doblete o triplete como Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Madrid o Aragón.

En una rueda de prensa en la sede del PP para presentar la agenda de campaña, Bendodo ha señalado que Feijóo "recorrerá de cabo a rabo toda España", ya que participará en medio centenar de actos este mes en todas las comunidades, incluyendo además visitas a Ceuta y Melilla este jueves y viernes.

Bendodo ha explicado que el jueves 11 de mayo, día de inicio de la campaña, Feijóo recalará por la mañana en la Comunitat Valenciana y después se desplazará a Extremadura, donde tendrá lugar la tradicional pegada de carteles con la que arranca formalmente la campaña electoral para los comicios del 28 de mayo. Allí estará en Badajoz junto a su candidata a la Presidencia de la Junta, María Guardiola.

El día 12, primer día de campaña, el líder del PP estará en Toledo (Castilla-La Mancha). Es una autonomía en la que se van a volcar los 'populares' al considerar que Paco Núñez tiene opciones de desbancar al socialista Emiliano García-Page del Ejecutivo regional.

ZARAGOZA, SEVILLA Y VALÈNCIA

Feijóo tiene una intensa agenda con dos actos diarios la mayoría de los días, pero por lo pronto su equipo no ha desvelado el itinerario completo alegando que aún no está definitivamente cerrado y puede estar sometido a cambios.

En este momento, el presidente del PP tiene previsto viajar A Zaragoza el 14 de mayo, el día 20 estará en Sevilla y el 21 en la plaza de toros de València, donde tendrá lugar un acto central de campaña para arropar a Carlos Mazón y María José Catalá a la Presidencia de la Generalitat y al Ayuntamiento de València.

El cierre de campaña, el viernes 26, Feijóo tendrá tres actos con paradas en Castilla-La Mancha, Valencia y Madrid, tres feudos en los que se va a volcar de lleno el Partido Popular, según han destacado desde el equipo de campaña del partido.





RAJOY IRÁ A CASTELLÓN Y AZNAR A ORIHUELA

Además, Bendodo ha señalado que los ex presidentes Mariano Rajoy y José María Aznar participarán de forma activa en la campaña, un hecho que, según ha dicho, evidencia que el partido llega "unido" y "en plena forma".





Así, ha detallado que Rajoy estará este jueves en Madrid; el día 8 visitará Castellón; el día 13 viajará a su tierra, Pontevedra; el 14 estará en Santiago; el 18 en Salamanca; el día 20 en Madrid; el 21 en Marbella (Málaga); y el 25 en Roquetas de Mar (Almería).





Por su parte, Aznar irá este 5 de mayo a Murcia; al día siguiente estará en Orihuela (Alicante); el 17 de mayo tendrá acto en Madrid; el viernes 19 irá a Cuenca; el martes 23 de mayo se desplazará a Bilbao; y el día 25 irá a Málaga.





"Todo el partido remando en la misma dirección y siguiendo el rumbo que marca el presidente Feijóo y esto para nosotros es realmente importante", ha resaltado Bendodo, que ha insistido en que el PP va a estos comicios como "un bloque unido y sólido" y "sin fisuras".





28M, PRIMER PASO PARA "DEROGAR EL SANCHISMO"

Bendodo ha subrayado que el partido quiere ganar en número de votos y ampliar gobiernos en ayuntamientos y CCAA. "Consolidaremos las mayorías del PP y donde no las tenemos, sopla aire de cambio. La tendencia es muy positiva y será el primer paso para el cambio de Gobierno en España a fin de año", ha declarado.





Bendodo han recordado que el PSOE sacó un millón y medio de votos al PP en las últimas municipales (siete puntos) de 2019 y ahora confían en ganar y ser la primera fuerza política. "Sin duda una victoria del Partido Popular el próximo 28 de mayo sería el primer paso para derogar las políticas erráticas del sanchismo", ha apostillado.

Además, ha dicho que el PP percibe que el Partido Socialista y Sánchez "ya han tirado la toalla". "Los españoles van más rápido que los políticos. ¿Qué quiero decir con esto? Que los españoles ya han pasado página del sanchismo. Y el primer efecto, el primer ejemplo, lo van a comprobar el próximo 28 de mayo", ha apostillado.

En este punto, ha avisado que "la gente no se cree esto de los anuncios milagros en el último minuto". "La gente no se cree que se puedan multiplicar las viviendas, las ayudas a la formación profesional o los millones de euros por arte de magia a quince minutos de celebrarse unas elecciones", ha apostillado, para subrayar que "la gente no es tonta".

"FEIJÓO SUMA MIENTRAS QUE SÁNCHEZ RESTA"

Bendodo ha resaltado que la diferencia fundamental de cómo encaran la campaña el PP y el PSOE es que "los candidatos socialistas huyen de Sánchez porque temen como una vara verde que les suene el teléfono y sea éste diciendo que va a ir su territorio a un mitin".

"Feijóo suma en cada rincón de España, mientras que Sánchez resta", ha proclamado, para añadir que el jefe del Ejecutivo se ha convertido en "un activo tóxico" para los candidatos socialistas ante los comicios de mayo.