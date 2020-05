Fase 1: La economía local se reactiva pero a medio gas

Comienza la Fase 1 de la desescalada en Valencia tras una semana en la que se ha mantenido la fase 0 al no reunir las condiciones sanitarias suficientes para avanzar. Son muchos los bares y restaurantes que han optado por abrir sus puertas y llenar el 50% de las terrazas como está permitido en esta etapa del Plan de Desescalada del Gobierno. Muchos han optado por abrir mientras que otros han preferido ser cautos, observar el panorama y calibrar el número de afluencia mientras engrasan la maquinaria para abrir con garantías. En lo que coincide la inmensa mayoría es en abir con la plantilla reducida bajo mínimos e intentar estar a punto a lo largo de la semana. En el entorno del Mercado Central de Valencia la nota dominante ha sido de apertura. Es el caso de Manu, propietario de un bar de la zona que se mostraba feliz por la gran afluencia de clientes desde primera hora, de hecho, en su local han tenido que hacer cola para poder sentarse en la terraza. La alegría también se palpaba entre los clientes: "sabe a gloria esto, parecía esto un estado de excepción, por fin se siente la libertad ", comentaba Silvino al degustar la primera caña post-confinamiento.

Ante la pregunta de si es rentable abrir con el 50% de ocupación en terrazas y con la imposibilidad de contar con clientes dentro de los establecimientos, la respuesta general es que no. Muchos de los empleados no han vuelto al trabajo y seguirán de ERTE mientras no se pueda ir ampliando el aforo en la progresiva vuelta a la normalidad. ‘’Cerramos a las puertas de las fallas que es donde conseguimos gran parte de la facturación anual. Ahora toca abrir aunque sea poco rentable para intentar volver poco a poco donde estábamos hace dos meses’’, explicaba el dueño de Casa Mundo que tuvo que pedir el ERTE para sus 19 empleados.

"Después del varapalo de la semana pasada, comenzamos este lunes con alegría y agradecidos al público valenciano. Tenemos el local al completo para los dos turnos de comida de hoy", comentaba en los micrófonos de COPE Valencia,José Miralles, presidente de la Asociación de Restaurantes de la Playa de la Malvarrosa y propietario de La Alegría de la Huerta, quien, además, apuntaba que arrancan "en precario".

Pequeños comercios

El pequeño comercio ha sido uno de los grandes afectados por la pandemia. Ahora con la entrada en la Fase 1 de la Comunitat, podrá abrir 25.000 locales comerciales de menos de 400 metros ya sin cita previa. Hoy muchos han abierto con la visita de pocos clientes que se aventuraban a comprar en un escenario desconocido e incierto para todos. Las zapaterías cerraron el mes de marzo con el letrero de ‘’rebajas’’ y aún podía verse hoy en los escaparates porque cuando cerraron no tuvieron tiempo de quitarlo. Curiosamente, y tras la rectificación del Gobierno, esas rebajas podrán mantenerse tanto online como en la tienda física, aunque a este respecto hay disparidad de opiniones. ‘’Nos fuimos con las rebajas de invierno y ahora no podemos empezar rebajando un producto que no hemos presentado, además sería más sangrante para nosotros en lo económico’’, sostienen los comerciantes de una zapatería del centro de Valencia.