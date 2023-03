La falta de lluvias y nieve dificultan la extinción del incendio de Villanueva de Viver

"Esta campaña va a venir fuerte dado el arrastre de sequía que llevamos en los últimos meses" reconoce Rafael Delgado, profesor de prevención y extinción de incendios forestales de la Universidad Politécnica de Valencia.

Tenemos los deberes por hacer.



Las circunstancias puntuales que además han provocado más incovenientes en este caso en concreto es que el viento de maestral y de poniente que estamos sufriendo ha supuesto que no se pueda controlar de una forma rápida. "El material disponible para arder es muchísimo está superando unas veinticinco veces la capacidad de extinción de los medios".





El problema que destaca el profesor de la UPV es que "tenemos los deberes por hacer. Esto se venía venir de lejos ya que por ejemplo los árboles quebrados por el peso de la nieve de años anteriores no se han retirado. No estamos dando los pasos en la dirección correcta para la prevención de incendios y todavía no ha llegado el verano".





Otro de los puntos que están afectando duramente al territorio de la Comunidad Valenciana es la dejadez en sector terciario y la desvertebración del mismo. "No hay una cadena de valor que permita que haya vida en el territorio y esto genera un cóctel perfecto para que los incendios se desaten".





Desgraciadamente la Comunidad Valenciana ya ha sufrido su primer gran incendio del 2023 pero la cuestión es si estamos a tiempo de revertir la situación de cara sobre todo a este verano que además se prevee especialmente caluroso. Delgado cree que solo "nos queda rezar ya que solo puede darse la paradoja de que la primavera sea lluviosa porque con la sequía actual este verano, desgraciadamente, va a ser la bomba".





Lluvía sí pero no de manera torrencial. Esa es otra de las cuestiones que se desea desde el departamento de extinción de incendios de la Universidad Politécnica de Valencia ya que para que la vegetación absorba la humedad de manera correcta debe llover no en plazo cortos de manera torrencial sino todo lo contrario.





