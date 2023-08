Un fallecido y un herido grave en el incendio de una vivienda en L'Alcudia

Los bomberos recibieron sobre las dos de la madrugada de este jueves el aviso de un incendio en una vivienda de la calle Germanías del citado municipio. En la vivienda dos personas. Un hombre, de 31 años, que ha fallecido durante el incendio. Y una mujer, de unos 35, que fue rescatada por los bomberos, con indicios claros de asfixia y con algunas quemaduras.Y ya ha sido trasladada al Hospital La Fe de Valencia.



Los agentes, que se encontraron con una ventana rota y restos de sangre, tuvieron que hacer buceo en humos para ver si había alguna persona en el interior del domicilio y finalmente encontraron a un persona sin vida y a otra en estado grave. Al lugar se desplazaron una dotación de Alzira con sargento, una de Silla y un oficial del Consorcio.

?? @BombersValencia ha intervingut esta matinada a incendi d'habitatge a l'Alcúdia.



Els bombers van fer busseig en fums i van trobar una persona sense vida i una altra va ser atesa pels mitjans sanitaris.



Intervé una dotació d'Alzira amb sergent, de Silla i l'oficial Consorci. — Bombers Consorci VLC (@BombersValencia) August 31, 2023





Cómo prevenir los incendios en casa

A la hora de prevenir un incendio en casa, existen diferentes formas de mantener esta seguridad y tranquilidad. Es importante, sobre todo, tener mucho cuidado con todo lo que hacemos o utilizamos. Cuando cocinamos, apagar el gas o la vitrocerámica al terminar; si utilizamos estufas en invierno, no taparlas o dejar algo cerca que pueda sobrecalentarse; y si ocurre por un motivo ajeno a nosotros, podemos salvarnos de una desgracia con una serie de consejos básicos.

Las alarmas o detectores de humo funcionan incluso cuando no se puede oler el humo. Algunos de los consejos que dictan expertos son instalar alarmas en los pasillos, dormitorios, cocina o garaje; probar su correcto funcionamiento, así como revisar si las pilas funcionan o limpiar bien los sensores de dichas alarmas. Además de intentar tener los extintores lo más a mano posible o tenerlos controlados.

Y para la prevención de estos, es muy importante no fumar en la cama, o mantener las cerillas u objetos inflamables fuera del alcance de los niños, no dejar velas encendidas y despreocuparse de ellas, desconectar algunos aparatos eléctricos si no se usan -almohadas eléctricas o mantas eléctricas-.

Escapar si hay un incendio

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Los incendios pueden aparecer en un abrir y cerrar de ojos, hacer arder todo muy rápidamente y producir mucho humo. Por eso es fundamental que tengamos claro qué debemos hacer en caso de encontrarnos en mitad de uno de ellos.

Intenta fijar rutas de escape del incendio desde cada cuarto en la casa. Es mejor tener 2 maneras de salir de cada cuarto, ya que una de las vías puede estar bloqueada por humo o fuego. También puedes hacer simulacros de vez en cuando, así sabrás si estás preparado para actuar frente a un incendio.

Estos consejos ante un incendio podrían salvarte la vida:

El humo sube durante un incendio. Así que el lugar más seguro para estar al escapar es abajo cerca del suelo .

. Salir a través de una puerta es mejor, cuando sea posible. Siempre palpe la puerta empezando por abajo y subiendo, antes de abrirla. Si la puerta está caliente, puede haber fuego del otro lado .

. Tenga un sitio seguro planeado con anticipación para que todos se encuentren afuera después de escapar.

Nunca regrese adentro por nada. Quédese afuera.