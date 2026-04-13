Las Fallas 'conquistan' Logroño: 4.000 valencianos llevan la fiesta a La Rioja

Este fin de semana, el característico sonido de las Fallas ha resonado a 479 kilómetros de Valencia, concretamente en Logroño (La Rioja). La iniciativa ha sido organizada por Fallers Pel Món, una asociación cultural de Carcaixent dedicada a exportar la fiesta grande valenciana. Según ha explicado su presidente, José Amores, en el programa 'Herrera en COPE Valencia', el evento ha congregado a cerca de 4.000 valencianos que, junto a los logroñeses, han disfrutado de pasacalles, ofrendas, una mascletà y la tradicional cremà.

Una embajada fallera con 13 años de historia

La asociación Fallers Pel Món surgió en 2013 tras un viaje a Ávila en el que su presidente se percató del "desconocimiento de lo que es la fiesta fuera de Valencia", según sus propias palabras. Amores relató que muchos la percibían simplemente como "un muñeco que se quema". A raíz de ello, decidieron crear la asociación "para dar a conocer la cultura, la lengua y nuestras tradiciones". Desde entonces, han llevado las Fallas a ciudades como Granada, Toledo, Cartagena o Andorra la Vella.

EFE La falla en Logroño

La elección de la ciudad anfitriona es una decisión que el propio José Amores toma personalmente y mantiene como sorpresa hasta el día de la presentación. El proceso incluye visitas a las ciudades candidatas para estudiar el posible emplazamiento y la capacidad hotelera.

Fusión de culturas y sentimiento

Celebrar las Fallas lejos de casa es una experiencia "muy diferente", cargada de emoción. José Amores destaca que gestos como cantar el himno de Valencia adquieren una nueva dimensión: "No es lo mismo cantarlo en casa que a 469 kilómetros". Durante el evento, las divisiones entre comisiones desaparecen y todos se unen en lo que describe como "una única comisión, un mega falla", creando un "ambiente bestial" de más de 4.000 personas.

Es como si fuéramos una única comisión, toda la gente se une, el ambiente es bestial José Amores Presidente de Fallers Pel Món

Como es tradición, el monumento principal fusiona elementos de ambas culturas. La falla de este año presentaba un pisador de vino sobre un tonel en honor a La Rioja y al dios del vino, con una referencia a la emblemática calle Laurel. La parte trasera del monumento era un homenaje a Valencia, con una huertana valenciana junto a una barca en la Albufera. Por su parte, la falla infantil explicaba la evolución de la fiesta, desde la quema de trastos viejos hasta los monumentos actuales.

Una acogida espectacular

La respuesta de los riojanos ha sido excepcional. Amores asegura que la gente "ha estado encantada, además ha sido muy amable a todos los niveles". Las calles se llenaron "a reventar" para ver los desfiles y la ofrenda. Respecto a la mascletà, el presidente de Fallers Pel Món afirma que los logroñeses quedaron "alucinados, pero ilusionados", ya que muchos desconocían este espectáculo pirotécnico.

El éxito de la iniciativa se resume en una anécdota que Amores compartió en directo. El presidente de la Calle Laurel le transmitió el sentir general de los hosteleros locales: "Oye, esto no es lo que pensábamos, esto es impresionante, hay que ir a vivirlo". Estas palabras confirman que se ha cumplido el objetivo de la asociación: generar un retorno y animar a la gente a visitar Valencia para vivir las Fallas en su lugar de origen.