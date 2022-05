Falete: "Un artista debe estar en redes sociales, son maravillosas para conectar con el público"

Justo antes de empezar el confinamiento, Falete acababa de sacar su último disco, ‘Prefiero ser así’, y nos confiesa a Trending Cope: ‘me lo tuve que comer con papas, tal cual’. Así nos lo ha contado hoy en una entrevista preciosa, donde nos ha contado cómo fue aquel momento: ‘El disco se quedó ahí, a la espera. El año pasado retomé algunas cosas, pero fue muy duro ver cómo tu trabajo se quedaba en suspenso’.

Ahora, dos años después, Falete está por fin de gira por España con ‘Prefiero ser así’. De hecho, su próximo concierto es en Onda, Castellón, el 29 de mayo y nos cuenta que afronta este momento con muchas ganas: ‘Tanto por lo profesional como por lo personal. Cantar es mi medio de vida, pero en lo sentimental e íntimo necesito el contacto con mi público, recibirlo en el camerino cuando se puede, tocarlo, abrazarlo… lo necesitaba de verdad’.

Sobre la importancia que le da a las redes sociales, Falete nos confiesa que le costó arrancar, pero que son imprescindibles en su vida profesional. ‘Un artista debe estar en redes sociales, son maravillosas para conectar con el público y, además, te permiten ver la demanda que tiene tu trabajo. Es un medio para mi profesión y yo comparto mucho de ella: mis conciertos y los momentos más bonitos que ocurren en el escenario.’

Aún así, Falete reconoce que le gustaría implicarse más con ellas. ‘Cuando grabo un video soy exigente, nunca acabo de verlo bien y repito mil veces’. Nos cuenta que se ha planteado entrar en Tik Tok, ‘una amiga mía publicó el otro día un video mío actuando y ya me ha dicho que al poco tiempo tiene miles de reproducciones. Me lo voy a tener que plantear en serio’.

Pero no es esta la única herramienta, Falete se ha implicado con MOB, una plataforma que le permite ofrecer videos dedicados quien se los solicite y adquiera: ‘Al principio me costó verlo, porque no entendía muy bien la filosofía, pero en EEUU está a la orden del día. Quien solicita el video da detalles de lo que le gustaría y trato de amoldarme para personalizarlo mucho. No son videos estándar. Además, me ha permitido conectar más aún con mi público. Es maravilloso’.