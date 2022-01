Expertos en costas reconocen que mantener el Sidi Saler no afecta negativamente a las playas

Expertos en costas reconocen en COPE València que la existencia del edificio no interfiere en la dinámica del litoral ni en los problemas de erosión que puede tener la playa. El Catedrático de Costas y Puertos, José Serra, sostiene que no supone ningún problema que se siga manteniendo, que el cambio climático no tiene nada que ver con su ubicación y que es más preocupante dedicar los esfuerzos a proteger la playa, que a demoler un edificio que se conserva bien.

Y es que, eso es lo que quieren la Asociación de Vecinos de la Dehesa del Saler y el Colegio de Enfermería de València, mantenerlo y convertirlo en una residencia de mayores, frente a la intención de Compromís de derribarlo y recuperar la playa de los años 70.

De hecho, Juanjo Tirado, presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, explica que el 75% de las residencias para mayores son privadas y solo el 25% son públicas, con lo que, "sería una buena oportunidad para convertirlo en un centro neurálgico de atención para mayores". El proyecto que presentaron en su momento incluye un cambio estructural en el concepto del cuidado de mayores, con un edificio que contaría con muchas plazas y que puede ser centro de investigación gerontológica. Algo que puede hacerse, y que además costaría menos que derribarlo.

En el PP han calificado hoy la intención de derribarlo como “capricho ideológico de Compromís”. Y por eso, la portavoz del PP, María José Catalá, ha anunciado que su partido presentará en el Pleno de este jueves una moción urgente para mostrar el rechazo de la ciudad a la demolición del Sidi Saler: