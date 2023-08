Experto desmiente ataque de tiburón a bañista: "Probablemente fue un pez de tamaño mediano"

Jaime Penadés, biólogo marino del Oceanogràfic especializado en tiburones, se ha pasado por los micrófonos de COPE para hablar del supuesto ataque de un tiburón azul o tintorera, que sufrió un bañista el pasado viernes. El experto ha sido claro, “seguramente fue un pez de tamaño mediano, una anjova, un pez óseo que ha mordido en alguna ocasión a bañistas”.

La víctima del ataque fue mordida en una zona donde el agua le llegaba por las rodillas. Al principió sintió un golpe en la pierna derecha y posteriormente una mordedura en el pie izquierdo. La víctima sólo vio una sombra, sin poder identificar el animal que le había mordido, salió del agua y con calma, se acercó a un centro sanitario. La marca del mordisco y el avistamiento de una tintorera cerca de Denia el día de antes habría llevado a una confusión. Tras lo ocurrido, el Ayuntamiento de Olivacerró las playas del Rabdells, Aigua Blanca y Aigua Mota, de manera preventiva por la presencia en el agua de esta tintorera.

“El tiburón avistado el día de antes era adulto, medía 180 centímetros y parecía maltrecho”, explica Penadés. Un animal de ese tamaño, se ve claramente en una zona con poca agua. “Por lo que vemos en la lesión, podría tratarse de una anjova. Si hubiera aparecido un tiburón de metro ochenta en tres palmos de agua, la aleta y la sombra se habría visto, y a parte, la lesión no es tan grande como se supondría de un animal de este tipo”, añade.

¿Si no fue un tiburón?¿Por qué mordió el animal al bañista?

Se trata de una mordedura de reconocimiento, la intención no es, en ningún caso, herir a la presa. “Hay que ponerse en la piel del animal. Nosotros interactuamos con el mundo tocando las cosas con las manos, pero algunos animales lo hacen con la boca, donde tienen la mayor parte de los órganos sensoriales, es frecuente que hagan unas pequeñas mordeduras de reconocimiento”, explica. La marca de la mordedura deja ver que los dientes están separados, no se ve un desgarro.

¿Es normal encontrarnos estos animales cerca de la costa?

A lo largo del verano ya son numerosos los casos de avistamientos de tiburones. Sin embargo, Jaime Penadés pide tranquilidad. “España es un país con 8.000 kilómetros de costa. Durante el verano han surgido unos 15 avistamientos de tiburones. Es un dato muy pequeño. De hecho, para los biólogos marinos es preocupante, ya que demuestra que es un ecosistema degradado, la población de tiburones ha disminuido considerablemente”, manifiesta el experto. El “boom” mediático se debe, según Penadés, a que todos tenemos móviles con cámaras sumergibles y porque a la gente le interesa estas noticias en verano, pero el número de avistamiento de tiburones es “constante a lo largo del año”.

¿Cómo actuar si vemos un animal marítimo de gran tamaño?

El experto recuerda que los seres humanos no estamos en la dieta de los tiburones. “Las películas han hecho mucho daño”, dispara entre risas. Penadés pide sentido común a la hora de interactuar con los animales marinos y que uno se comporte como cuando ve un animal terrestre. “Al igual que no nos acercaríamos a un zorro o hacernos una foto con oso, no debemos hacerlo con un animal de gran tamaño marino, como un atún, un pez espada o un delfín”, explica. En caso de ver un animal marítimo grande, no tiene que ser necesariamente un tiburón, las directrices son sencillas: dejarle su espacio y si se acerca, salir de la playa y llamar al 112.

El medio marino es un patrimonio natural de todos.

Jaime Penadés hace un llamado a apreciar el patrimonio natural marino y pide a los ciudadanos españoles que aprecien el ecosistema del que gozamos. “Es una suerte y deberíamos apreciar poder ver un tiburón. No todos los españoles tienen la oportunidad de ver un tiburón azul de cerca”, explica.