Una experta desmonta el mito del 'nativo digital' y revela cómo hablar de tecnología con tus hijos sin ser un 'policía': "Tenemos que ocuparnos, más que preocuparnos"

La experta en convivencia tecnológica, Laura Cuesta, ha desmitificado la figura del 'nativo digital' en una intervención en el programa 'Mediodía COPE MÁS Valencia', conducido por Carles Villeta. Según la docente, con más de 12 años de experiencia en la Universidad Camilo José Cela, el hecho de que los niños hayan nacido rodeados de tecnología no les convierte automáticamente en ciudadanos digitales competentes. Cuesta aboga por un enfoque basado en el acompañamiento familiar y la educación en valores para lograr un uso saludable y responsable de las pantallas.

Nativos digitales, pero no ciudadanos

Laura Cuesta sostiene que, si bien las generaciones más jóvenes demuestran una mayor "habilidad y destreza" en el manejo de dispositivos, carecen de elementos cruciales para navegar el entorno online de forma segura. "No tienen ni la capacidad de autocontrol ni la responsabilidad, ni tienen las competencias críticas digitales necesarias para usar la tecnología con responsabilidad", ha afirmado. Este desconocimiento es lo que, según ella, les expone a los múltiples riesgos del entorno digital.

El 'triángulo del éxito': familias, colegios y alumnos

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Para Cuesta, la protección y el empoderamiento de los menores en el mundo digital es una "corresponsabilidad en general de toda la sociedad". La experta defiende un 'triángulo del éxito' que une a familias, alumnos y colegios. Recomienda a los padres "normalizar el hablar de tecnología en casa desde edades tempranas", aprovechando noticias o situaciones cotidianas para crear un clima de confianza. Esto permite que los hijos vean a sus padres como referentes a los que acudir si tienen un problema.

Hay que normalizar el hablar de tecnología en casa desde edades tempranas" Laura Cuesta Experta en convivencia tecnológica

El centro escolar es el otro "eje prioritario". Cuesta subraya que el objetivo no es solo que los niños usen la tecnología, sino que "aprendan a pensar con tecnología". En este sentido, ha sido tajante: "Yo no quiero a niños y niñas que estén todo el día enganchados a videojuegos, quiero a niños y niñas que sepan crear con tecnología, que sepan desarrollar programas informáticos, a utilizar la inteligencia artificial, la robótica, y eso se aprende principalmente en el centro escolar".

De la vigilancia al acompañamiento

Muchos padres se sienten 'policías digitales' y perciben que han "perdido la batalla" por el control de las pantallas. Frente a esta angustia, Cuesta lanza un mensaje de calma y propone un cambio de enfoque. "Tenemos que ocuparnos, más que preocuparnos de acompañar a nuestros hijos", ha señalado, insistiendo en la necesidad de "supervisar su actividad en el entorno digital", pero sin llegar a espiarles. La clave, afirma, es que los menores sientan que sus padres les supervisan por su seguridad y su bien.

Alamy Stock Photo Tres niños utilizan sus móviles en un centro educativo

Tenemos que ocuparnos, más que preocuparnos de acompañar a nuestros hijos" Laura Cuesta Experta en convivencia tecnológica

Para pasar de la vigilancia al acompañamiento sin perder autoridad, la experta recomienda que "cualquier pacto de normas y límites sean consensuados con nuestros hijos". Sentarse con ellos y acordar las reglas de uso fomenta un diálogo abierto y una escucha activa, logrando que los menores entiendan y acepten mejor las directrices familiares.

Lograr el bienestar digital es posible si se busca un "equilibrio entre las horas que pasan los menores conectados y las necesarias horas que tienen que pasar desconectados". Esto implica establecer espacios libres de pantallas y cuidar que la tecnología no altere el sueño o los hábitos saludables. Además, es crucial enseñarles a proteger su privacidad y su identidad digital.

Finalmente, Cuesta ha advertido que los riesgos aumentan exponencialmente cuando se entregan dispositivos a edades muy tempranas "con desconocimiento y sin acompañamiento". Por ello, insiste en que los padres tienen la responsabilidad de adquirir un "mínimo conocimiento" sobre la tecnología antes de ponerla en manos de sus hijos para poder guiarles adecuadamente.

ESCUCHA AQUÍ EL PROGRAMA COMPLETO 13:05H | 15 ABR 2026 | MEDIODÍA COPE MÁS EN VALENCIA

Laura Cuesta ofrecerá más detalles sobre cómo lograr una convivencia digital saludable en una conferencia que tendrá lugar el próximo 21 de mayo a las 17:30 horas. La charla, de entrada gratuita, se celebrará en el teatro del colegio Caxton College y contará con servicio de ludoteca. Las inscripciones ya están abiertas en la web del centro educativo.